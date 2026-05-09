Terror en Puno: Hallan sin vida y dentro de un costal a interno del penal fuera del establecimiento

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un macabro hallazgo se dio en a las afueras del Penal de Puno que ha conmocionado a toda la región. De acuerdo a información oficial, el cuerpo sin vida de uno de los internos fue encontrado dentro de un costal de rafia al interior de una vivienda frente al establecimiento penitenciario.

Hallan a interno del penal de Puno muerto y dentro de costal

Todo comenzó la noche del jueves 7 de mayo cuando personal del Instituto Nacional Penitenciario se percató de la ausencia de Franklin Mancha Sucasaca recluido en el pabellón 4A. De inmediato, se inició la búsqueda para dar con su paradero dentro de toda la prisión, incluido las áreas donde sea realzan los talleres productivos.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Puno, hallan muerto a otro reo del penal de Yanamayo.



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De acuerdo al pronunciamiento oficial del INPE, mientras se realizaba la indagación, también se interrogó a otros reos donde se conoció que Alexander Vilca Marín había visto por última vez al fallecido alrededor de las 3 de la tarde para luego apoyarlo a trasladar unos sacos.

Posteriormente, un efectivo del INPE, identificado como Félix Vilca Benito, fue visto trasladando estos sacos al exterior del Penal de Puno. De inmediato se dio aviso a la comisaría local para que la búsqueda se amplíe al exterior de esta prisión.

Y tras varios minutos de rastreo, el cuerpo de Franklin Mancha Sucasaca fue encontrado en una vivienda frente al penal dentro de un costal verde de rafia y sin signos de vida. El comunicado también señala que se dio aviso al SAMU por lo que su personal confirmó que el fallecimiento al no encontrar signos vitales.

Fiscalía inicia investigación

El pronunciamiento oficial deja en claro que la Oficina de Asuntos Internos del INPE ha iniciado las indagaciones correspondientes para esclarecer el caso e identificar a los responsables. Según precisaron, luego de los resultados se impondrán las sanciones administrativas de rigor.

INPE se pronunció tras hallazgo de interno muerto a las afueras del penal.

A su vez, el fiscal Hugo Vizcarra Mamani, de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo del Ministerio Público, lleva a cargo la investigación de parte del Ministerio Público.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar en la prisión de dicha región ya que el pasado lunes 4 de mayo se reportó la muerte de un interno del Penal de Juliaca.

En resumen, se encontró a un interno del penal de Puno sin vida, dentro de un costal de rafia y fuera del establecimiento penitenciario.