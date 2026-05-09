Día de la Madre: el doble desafío de las mujeres que trabajan en el SAMU

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el contexto del Día de la Madre, hay una profesión que no descansa por su compromiso con la salud de la población, cada vez que esta en situaciones de riesgo. Las enfermeras que trabajan en el SAMU tienen un doble desafío en estas fechas especiales.

Testimonio de una de las profesionales de la salud

En un diálogo con Exitosa, la vocera del SAMU, Sandra Carlos Ramos compartió su punto de vista siendo profesional y madre de dos menores de 14 y 6 años. Además, pertenece al grupo especializado en aeroevacuaciones, participando en traslados médicos de alta complejidad por vía aérea, una responsabilidad que requiere suma preparación.

"Es una profesión que requiere de mucha responsabilidad y servicio, también a la par de ser madre van a ser actividades que orienten a una misma actividad, ambas cuidan, orientan y tienen que estar presentes en momentos vulnerables para nuestra familia y para los pacientes, tenemos que sacrificar muchos momentos especiales, por ejemplo, con nuestras familias", expresó.

Otra de las historias de las madres que ejercen esta ardua labor, es el caso de la licenciada Milagros Baldeón, madre de dos jóvenes de 20 y 22 años, que a lo largo de su carrera ha tenido que dejar una serie de celebraciones y reuniones especiales para acudir a emergencias.

Sin embargo, asegura que el esfuerzo ha valido la pena. Gracias a su dedicación, logró sacar adelante a sus hijos, quienes hoy valoran y comprenden la importancia del trabajo que realiza ayudando a quienes más lo necesitan cuando atraviesan una situación de riesgo.

Esos son algunos de los casos es de las mujeres que integran el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud (Minsa), donde más del 70 % del personal está conformado por el género femenino y la mayoría de ellas son madres.

Dentro de ese contexto, cada jornada representa un reto distinto en el que las profesionales del SAMU deben responder rápidamente ante accidentes, traslados críticos y emergencias médicas en cualquier momento del día, esto incluye, incluso, durante celebraciones importantes.

No obstante, aún así, ellas continúan desempeñando su labor con compromiso y vocación de servicio en el cuidado de la sociedad cuando más lo necesitan.

Finalmente, son este tipo de acciones las que generan un impacto positivo en la sociedad, dado el doble desafío de las mujeres que trabajan en el SAMU, que realizan sacrificios en favor de la salud pública.