Trujillo: Abogado de conductora ebria que atropelló a vigilante renuncia a su defensa tras muerte de víctima

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El abogado de la conductora ebria que atropelló a un vigilante en la región Trujillo renunció a su defensa tras la muerte de la víctima. Ello, ocurre en el mismo día en que Fiscalía solicitó 5 años y 4 meses de prisión preventiva de la libertad para la mujer.

Se quedó sin abogado tras muerte de vigilante

Maricsa Alfaro Cerna, mujer acusada de atropellar a Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, el pasado domingo 3 de mayo en la urbanización trujillana El Golf, localizada en la calle Las Capullanas, se quedó sin representación legal en este caso tras la dimisión del letrado, tras confirmarse la muerte del agraviado ayer viernes 8 de mayo.

La víctima terminó perdiendo la vida tras permanecer varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo. El deceso del trabajador fue informado por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) tras luchar por sobrevivir tras presentar lesiones de gravedad.

Ahora, a través de un comunicado, el abogado Villavicencio anunció públicamente a través de un comunicado que ha puesto fin a su participación como defensa técnica de la fémina, luego de las constantes consultas de diversos medios de comunicación sobre el avance de las investigaciones de este accidente.

En ese sentido, en el pronunciamiento indicó que su labor profesional se desarrolló "estrictamente dentro del marco jurídico vigente" y subrayó que a su vez se respetó el debido proceso, el derecho a la defensa y las garantías constitucionales que rigen en todo proceso legal.

De igual manera, refirió que los acontecimientos que ocurrieron recientemente serán asumidos por "la nueva defensa técnica de la investigada" y extendió su pésame a los deudos de Juan Martínez Torres.

"Expreso mis condolencias a la familia del señor fallecido y, por prudencia profesional, no brindaré mayores declaraciones sobre el caso", finalizó Villavicencio, en medio de un contexto en el que los seres queridos del vigilante fallecido exige que se determinen responsabilidades y se sancione a los implicados.

Comunicado del abogado Jorge Villavicencio

Recalifican delito contra conductora y solicitan pena privativa

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad presentó solicitud de recalificación del delito de lesiones culposas a homicidio culposo en la pesquisa seguida a Maricsa Alfaro Cerna quien ocasionó un accidente de tránsito contra un vigilante que, días después, murió.

Al respecto, el fiscal provincial Joan Balladares solicitó pena privativa de la libertad de 5 años y 4 meses para la acusada. También el pago de una reparación civil de S/ 329 280 para los herederos de la víctima

Tras confirmarse la muerte del vigilante Juan Martínez Torres, quien fue atropellado por una conductora ebria identificada como Maricsa Alfaro Cerna, el abogado de la mujer, Jorge Villavicencio, anunció su renuncia a ser su defensa legal. Esto paralelamente a que la Fiscalía solicitara 5 años y 4 meses de prisión preventiva de la libertad para la mujer.