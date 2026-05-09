Agentes del INPE y la Policía hallan droga CAMUFLADA EN PANES durante operativo en penal de Piura

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó un operativo de revisión extraordinaria en el penal de Piura, donde agentes de seguridad hallaron droga camuflada en panes y otros objetos prohibidos ocultos en distintas celdas del establecimiento penitenciario.

La intervención se ejecutó como parte de las acciones permanentes para reforzar el control interno y evitar la comisión de delitos desde las cárceles. El operativo contó con la participación de agentes penitenciarios, efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público.

Hallan droga camuflada en panes

El INPE detalló que el operativo fue ejecutado en coordinación con la Policía Nacional y fiscales especializados, quienes supervisaron las diligencias y el levantamiento de las evidencias encontradas dentro del penal.

En una de las celdas intervenidas durante el registro, los agentes descubrieron un balde blanco que contenía una bolsa de panes, los cuales eran utilizados para ocultar microbolsas de pasta básica de cocaína (PBC). En la misma intervención, se incautó un paquete compacto, sellado con cinta de embalaje, que contenía marihuana.

Otros hallazgos en el pabellón

Durante un operativo de control de rutina en el patio del recinto, los agentes de seguridad intervinieron al interno venezolano Eligio Nessvit Blanco Velásquez (25), quien purga una condena de 35 años por violación sexual.

Al realizarle la revisión corporal, se descubrió que el reo, perteneciente a la celda 11, ocultaba entre sus pertenencias un adaptador de memoria micro SD con una tarjeta de 32 GB, dispositivo cuyo ingreso y posesión están estrictamente prohibidos en los penales.

Ocultos en los tachos de basura, se halló un arsenal de objetos ilícitos que incluía cables eléctricos, focos y pipas artesanales. Asimismo, se incautaron sustancias tóxicas como laca y terokal almacenadas en botellas plásticas, además de una balanza gramera, herramienta que sugiere la posible comercialización de sustancias al menudeo dentro del penal.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias notificaron de inmediato a la Fiscalía de turno de Castilla, encabezada por el fiscal César Colchado Farfán, y a la Comisaría de Tacalá, con el fin de iniciar las diligencias de ley y establecer las responsabilidades penales adicionales que correspondan.

Este operativo subraya la política de "tolerancia cero" frente al ingreso de artículos prohibidos en las cárceles peruanas. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reafirmó que continuará intensificando las requisas y el fortalecimiento de los filtros de seguridad en todo el país.

Estas acciones no solo buscan desarticular posibles redes delictivas internas, sino también garantizar el principio de autoridad y el orden necesario para los procesos de resocialización dentro del sistema penitenciario.