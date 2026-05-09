Huancayo: Capturan a tenderos que usaban a un bebé para sustraer productos de supermercado

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la región Huancayo, efectivos de la Policía Nacimiento del Perú (PNP) capturaron a una pareja planeaba hurtos mediante el uso de un bebé junto a su cochecito. Ambos se dedicaban a sustraer productos de un supermercado llevando en brazos al recién nacido que no era su hijo.

Utilizaban a un bebé y sus cochecito para delinquir

Agentes del Grupo Terna de la PNP intervinieron a dos personas identificadas como Víctor Humareda Bautista, de 27 años y Soledad Rutte Salomé, de 24, en las inmediaciones de una tienda comercial tras ser descubiertos robando diversos productos a través del coche de un bebé para ocultar el botín.

De acuerdo a información preliminar, la pareja realizó el acto ilícito portando una tijera con la que retiraron los precintos y códigos para llenar de productos el carrito infantil así como una mochila negra en la que las autoridades hallaron en su interior yogurt, huevos, chocolates, tocino, bebidas carbonatadas, carnes, entre otros.

En ese sentido, si bien en un principio Humareda y Rutte lograron pasar los protocolos de seguridad, no contaban con la presencia de cámaras de videovigilancia que estaban instaladas en el lugar las cuales habían registrado todo lo que realizaron en su interior por lo que fue clave para su detención.

Así fue capturada la pareja de tenderos en supermercado

Posteriormente, efectivos policiales se apersonaron hasta el establecimiento localizado en la cuadra 9 de la avenida Ferrocarril para capturar al hombre y a la mujer que se encuentran involucrados en hurto agravado de productos valorizados en 340 soles. Desde allí fueron trasladados a la comisaría de Huancayo.

Sin embargo, trascendió que los productos que la pareja de ladrones sustrajo del local comercial fueron devueltos. Pese a la evidencia encontrada Víctor Humareda Bautista y Soledad Rutte Salomé obtuvieron su libertad horas después de ser detenidos debido a que el monto de lo robado no superaba los 500 soles.

Un dato importante que hay que resaltar es que, en la región Huancayo los casos de hurto de productos en diversos establecimientos comerciales bajo la modalidad de tenderos ha aumentado, ello se evidencia hasta la fecha en el número de personas detenidas por este tipo de acto delictivo: un total de 26.

Hurtando en las inmediaciones de un centro comercial en Huancayo usando un bebé y su cochecito para llevar los productos sustraídos fueron capturados una pareja de tenderos por agentes del Grupo Terna de la Policía. Sin embargo, el hombre y la mujer obtuvieron su libertad horas después porque lo que sustrajeron no estaba valorizado en más de 500 soles.