España: Llegan a Madrid los 14 pasajeros del crucero MV Hondius para hacer cuarentena en un hospital

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius ya se encuentran en el Hospital Gómez Ulla de Madrid para recibir atención, con una cuarentena de por medio, luego de haber sido trasladados en un avión proveniente desde Tenerife.

Es importante mencionar que, el trasbordo se da luego que la Sanidad Exterior de España confirmara que los tripulantes continúan asintomáticos. A manera de prevención, todo el procedimiento se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, para evitar eventuales cadenas de contagios por hantavirus.

Desembarco con cuestionamiento en las Islas Canarias

El desembarco autorizado por el gobierno español y la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó más de una controversia en Canarias por temor a que pueda generarse una ola de contagios así como ocurrió hace seis años con la pandemia de la COVID-19, a tal punto que, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, se negó a autorizar el fondeo.

El operativo de repatriación de los 14 ciudadanos ibéricos del crucero (13 pasajeros y un miembro de la tripulación) empezó con el traslado de dos pequeñas embarcaciones con siete integrantes cada una, desde el muelle del puerto de Granadilla hasta la pista del aeropuerto de Tenerife Sur.

"El mecanismo está funcionando con toda normalidad, con todas las medidas de seguridad", aseguró la ministra de Sanidad, Mónica García, para darle tranquilidad a los ciudadanos de Canarias. En la previa, la funcionaria de Estado indicó que el riesgo de contagio "era bajo" para esta parte del territorio español.

Papa León agradece a las Islas Canarias por recibir al crucero MV Hondius

Quien aprovechó la oportunidad para reconocer el acto realizado y en especial a la comunidad de las Islas Canarias fue el papa León XIV, durante la misa ofrecida este domingo 10 de mayo en la plaza San Pedro.

"Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de Hantavirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros en el próximo mes en mi visita a las Islas", expresó el sumo pontífice.

Como se recuerda, del 6 al 12 de junio, el santo padre visitará las ciudades españolas de Madrid y Barcelona, para luego inaugurar la nueva y más alta torre de la "Sagrada Familia", la monumental basílica de la ciudad catalana. La visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto que "soñó" la basílica y comenzó a construirla, Antoni Gaudí, declarado el año pasado como: Venerable Siervo de Dios.

Del mismo modo, el pontífice se trasladará de Barcelona al archipiélago de las Canarias, para realizar un viaje que ya estaba en el corazón de Francisco, como subrayó el pasado mes de enero el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano. Las etapas serán dos: Tenerife y Gran Canaria.

Mientras el Perú sigue a la espera de las fechas de su retorno, el santo continúa con su segunda gira en Europa.