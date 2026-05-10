María Corina Machado afirma que Venezuela continúa siendo una dictadura bajo el mando de Delcy Rodríguez

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La líder opositora del régimen chavista, María Corina Machado, afirmó que su país Venezuela continúa en dictadura bajo el mandato de Delcy Rodríguez, debido a que los organismos judiciales, legislativos y electorales siguen captados por el Ejecutivo.

"Si tú tienes control del poder judicial, del poder legislativo, del poder electoral por parte del Ejecutivo entonces, ¿qué es? (¿Entonces es una dictadura?) Obviamente", dijo en una entrevista para el diario español El País.

Gobierno de Delcy Rodríguez representan "destrucción"

En la charla, la Nobel de la Paz comentó que si bien su país ha registrado avances significativos con la caída del gobierno de Nicolás Maduro, como es la liberación de presos políticos y un número mayor de inversiones, todavía existen retos por asumir para asegurar una transición a la democracia.

"La gente tiene hambre, comida, pero hay hambre de libertad, y hay la consciencia que solo construyendo una nación con pilares muy sólidos, democráticos republicanos, éticos, vamos a poder lograr un bienestar sostenible en el país", dijo.

Sobre el mandato de Delcy Rodríguez, Colchado aseguró que este aparenta dar una imagen de "estabilidad" intentando "ganar tiempo", pero en la práctica representa una "destrucción" que se manifiesta mediante el "caos político, económico y moral". En ese sentido, la líder opositora del chavismo destacó que actualmente importa la fuerza de voluntad de los venezolanos, que se ha visto reforzada después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

"Yo siempre decía que un día antes un día después Maduro se va a ir, y ahora te lo digo un día antes un día después este régimen va a terminar de salir. Lo realmente relevante es esta Venezuela que está emergiendo y cómo nos aseguramos que sean unas instituciones que duren por siglos", sostuvo.

Posición de EE.UU. pesa en su decisión de regresar

En cuanto a la transición a la democracia en su país, María Corina Machado precisó que es urgente establecer un cronograma con el gobierno de Donald Trump para poder organizar nuevas elecciones en Venezuela.

Asimismo, evitó dar una fecha exacta de su regreso a Venezuela ya que la posición de EE.UU. y otros países aliados pesa sobre su decisión. En ese sentido, indicó que actualmente se encuentra "siendo más útil" conversando con aliados políticos, medios internacionales y migrantes venezolanos como parte de su gira internacional.

En este contexto, la líder opositora del chavismo, María Corina Machado, afirmó que el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela continúa siendo una dictadura.