Día de la Madre: Presidente José Balcázar rinde homenaje a todas las mamás del Perú con emotivo mensaje

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la celebración por el Día de la Madre en el Perú, el presidente José María Balcázar envió un afectuoso saludo a todas las mamás de nuestro país, a través de una dedicatoria difundida por las redes sociales de la Presidencia de la República.

Mensaje desde Palacio de Gobierno

Desde Palacio de Gobierno rindieron un sincero homenaje a las madres por su día, hoy domingo 10 de mayo. Mediante una publicación, el mandatario comenzó su reconocimiento a las progenitoras, afirmando que toda persona no debería en dudar daría la vida por su ellas.

"Son la fuente de y causa de dignidad y solidaridad. ¡No se cansan ni amodorran: ahí están! ¡Hasta más acá y más allá de la ultranza!", señala el mensaje firmado por el jefe de Estado.

¡Feliz Día de las Madres! 🇵🇪 💖



El presidente José María Balcázar saluda a todas las madres peruanas, ejemplo de amor, fortaleza y dedicación. 💐 pic.twitter.com/OxfxHmYdFM — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 10, 2026

Del mismo modo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también se sumó a este día tan especial, destacando su esfuerzo diario para hacer al Perú "un país más humano, solidario y lleno de oportunidades".

"Desde cada hogar, emprendimiento y espacio de cuidado, las madres peruanas construyen futuro, inspiran esperanza y dejan huella con su valentía y dedicación", expresa el mensaje de la cartera ministerial.

🌷 Hoy celebramos a quienes transforman el mundo con amor, fortaleza y entrega.



Desde cada hogar, emprendimiento y espacio de cuidado, las madres peruanas construyen futuro, inspiran esperanza y dejan huella con su valentía y dedicación.



💜 En el Ministerio de la Mujer y... pic.twitter.com/1T01XLOyQz — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) May 10, 2026

Instituciones se suman al Día de la Madre

Diversas instituciones y poderes del Estado también se han sumado a esta fecha tan importante. Por ejemplo, el Congreso de la República extendió su saludo, realzando la "fortaleza, compromiso y valioso aporte a nuestra sociedad" de todas las madres de nuestro país.

Desde el Congreso de la República saludamos a todas las madres del Perú en su día, reconociendo su fortaleza, compromiso y valioso aporte a nuestra sociedad.



¡Feliz Día de la Madre! 💐🇵🇪 pic.twitter.com/SqQMcBVVDY — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 10, 2026

El Tribunal Constitucional, presidido por Luz Pacheco Zerga, no se quedó atrás en esta efeméride, rindiéndoles un sincero homenaje en donde destaca su inquebrantable dedicación para con sus familias y sociedad.

"Reconocemos en ellas no solo el pilar fundamental de la familia, sino también su dedicación que es el motor que impulsa una sociedad más justa, humana y solidaria", señala el saludo.

👩‍👧‍👦 En este Día de la Madre, el Tribunal Constitucional rinde un sincero homenaje a todas las madres.

Reconocemos en ellas no solo el pilar fundamental de la familia, sino también su dedicación que es el motor que impulsa una sociedad más justa, humana y solidaria.🌸#DíaDeLaMadre pic.twitter.com/00WR4x5ibn — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) May 10, 2026

Desde la Policía Nacional del Perú (PNP), su comandante general, Gral. Óscar Arriola Delgado, destacó el amor, sacrificio y fortaleza de las madres peruanas, con especial reconocimiento a las madres policías.

"Ellas, con disciplina, amor y entrega, enfrentan jornadas exigentes, sacrifican fechas especiales y asumen el deber de proteger a los ciudadanos sin dejar de ser el corazón de sus hogares", destaca el mensaje por el Día de la Madre.

De esta manera, los principales poderes del Estado e instituciones rindieron un sincero homenaje a las madres peruanas hoy en día.