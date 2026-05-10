Advierten que Fiscalía no ha presentado medida coercitiva contra mujer que ocasionó la muerte de un vigilante en Trujillo

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La conductora identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien atropellara y posteriormente ocasionara la muerte de un agente de seguridad en Trujillo, podría tener carta libre -si es que se lo propone- para salir del país, debido a la falta de medidas de coerción formuladas a la fecha por el Ministerio Público.

Esta preocupante situación fue revelada este domingo 10 de mayo a Exitosa por el exconsejero regional de La Libertad, Greco Quiroz, quien responsabilizó al fiscal a cargo de que la imputada pueda evadir su responsabilidad penal, pese a los graves cargos en su contra.

Denuncia presunta irregularidad en proceso de investigación

El lamentable hecho ocurrido el pasado 3 de mayo en la urbanización Las Palmas del Golf ha generado una enorme conmoción no solo en la población, amigos y familiares de Juan Martínez, debido a que pase que la conductora estaba bajo estado etílico (1.84 gramos de alcohol por litro de sangre) y con la licencia de conducir vencida desde 2022 al momento de su imprudencia, el Poder Judicial ordenó su libertad.

Si bien es cierto que la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad presentó la solicitud de recalificación del delito de lesiones culposas a homicidio culposo, más una pena de cárcel de cinco años y cuatro meses para la acusada, así como el pago de una reparación civil de S/ 329 280 para los herederos de la víctima, y su incapacidad definitiva para conducir un vehículo, estas medidas no serían suficientes para asegurar su participación en el proceso de investigación en su contra.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad presentó solicitud de recalificación del delito de lesiones culposas a homicidio culposo, en la investigación seguida contra Maricsa Alfaro, quien ocasionó un accidente de tránsito que... pic.twitter.com/c4ier90C8D — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 9, 2026

En entrevista brindada esta mañana al programa "En Defensa de la Verdad", el exconsejero regional de La Libertad no se quedó conforme con el trabajo del Ministerio Público, a quien le solicitó - por intermedio del fiscal a cargo del caso - que no se permita un nuevo caso de impunidad frente un caso de atropello con posterior desenlace fatal.

"Lo que nos preocupa acá a todos, es que el fiscal no ha pedido ninguna medida coerción; es decir, no ha pedido prisión, no ha pedido impedimento de salida del país. La mujer mañana puede salir al aeropuerto Jorge Chávez, toma un avión, y Migraciones no puede impedirle", sostuvo Quiroz.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👩🏻‍⚖️ | En diálogo con Exitosa, el exconsejero regional de La Libertad, Greco Quiroz, cuestionó que, hasta el momento, la Fiscalía no haya solicitado alguna medida de coerción contra Maricsa Alfaro, conductora que atropelló y provocó la muerte de un... pic.twitter.com/NeCRlbSXKI — Exitosa Noticias (@exitosape) May 10, 2026

Maricsa Alfaro se queda sin abogado defensor

Luego de conocerse el fallecimiento del agente de seguridad de 54 años a consecuencia de la negligencia de Maricsa Alfaro, su entonces defensa legal decidió dejarla a su suerte. A través de una carta, el abogado Jorge Villavicencio anunció su renuncia al caso, donde, además, expresó sus condolencias a los deudos.

"La labor profesional ejercida durante mi intervención se realizó estrictamente dentro del marco jurídico vigente, con observancia del debido proceso, el derecho de defensa y las garantías constitucionales que rigen todo proceso penal", señala su pronunciamiento.

Del mismo modo, mencionó que la nueva defensa técnica de la investigada se hará cargo de todo lo actuado hasta la fecha, mientras los familiares de Juan Martínez claman justicia por su muerte, reportada el viernes 8 de mayo en el Hospital Belén.

El caso viene ganando mucha expectativa en toda la región, donde esperan que las autoridades no permitan que Maricsa Alfaro pase más días en libertad,