Madres claman por ayuda para que sus hijos varados en Bolivia sean repatriados: "Pedimos vuelos humanitarios"

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Madres de familia pidieron desesperadamente ayuda al Gobierno para que un grupo de escolares del Colegio Nacional de Ciencias de Cusco, que se encuentran varados en Bolivia, puedan retornar al Perú. Entre lágrimas, solicitaron la habilitación de vuelos humanitarios para que sus hijos regresen sanos y salvos al país.

"Pedimos vuelos humanitarios, apoyo para nuestros hijos, por su integridad física para que todos estén aquí en nuestro país, en vista de que los problemas en Bolivia son muy graves", clamó entre lágrimas por el regreso de sus niños.

Madres exigen repatriación de sus hijos varados en Bolivia

En el Día de la Madre, dos madres de familia conversaron con Exitosa sobre la penosa situación que se encuentra atravesando un grupo de escolares que ha quedado varado entre Oruro y La Paz a causa de un paro de transportistas que mantiene bloqueado diversas vías.

Según ha trascendido, el Colegio Nacional de Ciencias organizó dos viajes rumbo a Oruro, en donde participarían de actividades conmemorativas por el bicentenario del Colegio Nacional Pichincha. Sin embargo, el cronograma escolar se vio alterado por las movilizaciones ciudadanas en dicho país.

"No esperábamos este problema. El cronograma era diferente. Ellos tuvieron que haber regresado el día miércoles", dijo una de ellas en conversación con Exitosa Cusco.

Entre los afectados por la paralización se estiman que estarían más de 200 personas, entre ellos el director del colegio, docentes, padres de familia y más de cien escolares, que viajaban para representar como deportistas, músicos y escoltas.

"Pedimos que nos regresen a nuestros niños. Somos dos delegaciones. Una está en La Paz que es de la banda y otra delegación de escolta, estado mayor, ajedrez, que está en Oruro", sostuvo.

Escolares comieron gaseosa con pan

La preocupación de los familiares aumenta debido a que los escolares varados se encuentran viajando entre rutas bloqueadas, haciendo trasbordos de pueblo en pueblo, sin comunicación. Incluso ha trascendido que en una oportunidad algunos han tenido que comer gaseosa con pan ante falta de alimentos.

Si bien señala que inicialmente se evaluó una salida a través de Chile, dicha posibilidad fue descartada porque los escolares no cuentan con la documentación necesaria. Ante este escenario, las madres exigen al gobierno una repatriación inmediata de ambas delegaciones mediante vuelos humanitarios.

En resumen, las madres exigen la intervención inmediata del Estado para garantizar la integridad de los escolares, así como de los docentes y los padres que los acompañan en este viaje que resultó una pesadilla.