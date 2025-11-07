Intoxicación masiva en Ica: Más de 60 recolectores afectados por fungicida en fundo agrícola de arándanos

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Se reportó la intoxicación de más de 60 obreros del fundo agrícola Frutícola del Sur mientras realizaban sus trabajos de recolección de frutos en Ica. Los recolectores fueron trasladados de emergencia a dos hospitales de la Red Asistencia Ica de EsSalud.

Más de 50 afectados

La Exportadora Frutícola del Sur S.A. (EXFRUSUR) se encuentra en serios cuestionamientos tras la intoxicación masiva de al menos 60 de sus trabajadores durante su jornada laboral tras su exposición con la sustancia química Difenazol, fungicida de uso agrícola, según la información de EsSalud.

Personal de epidemiología de la red médica está recabando información para determinar mayores detalles de la intoxicación. Según información preliminar, se presume que se habría dado por el contacto con piel con el elemento químico. De esta forma, la intoxicación habría alcanzado a decenas de trabajadores que sintieron síntomas como cefaleas, nauseas, vómitos, entre otros síntomas, presentados durante su jornada laboral.

El evento sucedió en el fundo agroexportador Fruticola del grupo Agrícola Athos S.A. dedicada al cultivo de arándanos en la región de Ica.

Según el comunicado de un vocero del Hospital Augusto Hernández, se trasladaron cerca de 30 trabajadores del fundo, con una mayor presencia de mujeres recolectoras. El vocero comunicó que los pacientes fueron trasladados de forma célere y se encontraban recibiendo atención médica.

De acuerdo a su información, los intoxicados se encontraban estables. El único caso presentado de mayor riesgo se trataba sobre una paciente con antecedentes de epilepsia que convulsionó.

Comunicado de EsSalud

EsSalud emitió un comunicado donde reveló el nombre del fungicida que causó la intoxicación masiva de los trabajadores de la agrícola. Los afectados fueron trasladados hacia el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, donde se trasladaron a 35 trabajadores y al Hospital Augusto Hernández Mendoza donde llegaron 27 trabajadores.

Comunicado de EsSalud informa caso por intoxicación masiva

Las personas intoxicadas fueron atendidas desde la mañana de este viernes 7 de noviembre por el personal médico de ambos nosocomios. Parte del protocolo de cuidado incluyo hidratación, aseo y monitoreo clínico. De esta manera, al menos nueve pacientes del total de infectados habrían sido dados de alta. Los otros afectados continúan en revisión médica.

Según información brindada por los propios trabajadores, no se trataría de la primer ocurrencia de intoxicación presentada en tal fundo. De esta manera, exigen una mejor fiscalización y cuidado de los trabajadores.

Cerca de 60 trabajadores fueron atendidos de emergencia por la intoxicación de una sustancia química en el fundo de la empresa agrícola Athos en Ica.