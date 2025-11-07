Fiscal y abogado protagonizan brutal pelea a botellazos en Casma

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un violento altercado entre el fiscal provincial de Casma, Erick Segura Benavides, y el abogado Pedro Alva fue registrado por cámaras de seguridad en un bar del distrito de Casma, región Áncash.

El incidente ocurrió la noche del miércoles en el local Otilia Coffee Bar & Boutique, ubicado en la avenida Lima. Según los primeros reportes, ambos hombres se enfrentaron usando botellas como armas, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con los testigos, la discusión comenzó tras el consumo de bebidas alcohólicas y se tornó violenta minutos después. Aunque las causas exactas aún están bajo investigación, el fiscal Segura aseguró que el abogado lo insultó, mientras que el propietario del local señaló que fue el fiscal quien inició la agresión.

El video revela golpes y botellazos

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al fiscal, vestido con un polo blanco, golpeando con el puño al abogado, quien intentó defenderse con una botella. Un tercer hombre intervino para separarlos, mientras las mujeres presentes se alejaban del lugar por temor a resultar heridas.

En el video se observa cómo el fiscal rompe una botella y golpea en la cabeza a su adversario en más de una ocasión. También se aprecia el momento en que lanza dos botellas, una de las cuales impacta directamente contra el abogado.

El propietario del bar, Alan Bonilla Álvarez, declaró a RADIO RSD que su personal lo alertó por el tono elevado de la conversación y por los insultos que el fiscal dirigía al abogado.

Bonilla afirmó que Segura se encontraba fuera de control y que fue necesario intervenir para evitar una tragedia. Según su testimonio, el abogado sufrió lesiones en los ojos, la nariz y la nuca producto de los golpes recibidos.

Investigación y medidas disciplinarias

Tras el violento enfrentamiento, la Policía Nacional trasladó a ambos involucrados a la Comisaría de Casma para continuar con las diligencias correspondientes.

El dueño del local precisó que el fiscal se resistió al arresto, intentó huir y adoptó una actitud desafiante, aunque fue finalmente reducido por los agentes.

Durante la intervención policial, registrada también en video, se escucha al fiscal decir: "¡Tú me has ofendido!", mientras el abogado responde: "¡Tú me has querido matar!". El intercambio verbal evidenció la tensión del momento y la gravedad del enfrentamiento.

Ante la polémica, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Santa emitió un comunicado informando que el caso fue remitido a la Autoridad Desconcentrada de Control del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.

Asimismo, aclaró que el incidente ocurrió fuera del horario laboral del magistrado.

Paralelamente, el fiscal Edwin Ramos Herrera, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma, abrió una investigación preliminar por los presuntos delitos de lesiones y daños. El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la transparencia y aseguró que se aplicarán las sanciones correspondientes si se confirman responsabilidades.