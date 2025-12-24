Nasry Asfura gana la presidencia de Honduras con apoyo de Trump: Perú y otros países respaldan resultado

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras semanas de incertidumbre y un escrutinio especial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador al candidato del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, en las elecciones presidenciales del 30 de noviembre.

El resultado oficial le otorgó 40,27% de los votos, superando por un estrecho margen a Salvador Nasralla del Partido Liberal, quien obtuvo 39,5%. En tercer lugar quedó la oficialista Rixi Moncada, con 19,19%.

Reacciones inmediatas y tensión política

El anuncio generó reacciones encontradas. Asfura celebró en redes sociales con un mensaje de confianza: "Estoy listo para gobernar. No los defraudaré". Sin embargo, tanto Nasralla como Moncada anunciaron que impugnarán los resultados, cuestionando la transparencia del proceso y denunciando irregularidades en el conteo.

Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE @CneHonduras ...



Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones.



Honduras: Estoy preparado para gobernar.



No te voy a fallar.



¡Dios Bendiga Honduras!... — Papi a la Orden (@titoasfura) December 24, 2025

Mientras tanto, el presidente del Congreso, Luis Redondo (LIBRE), calificó la proclamación como un "golpe electoral", anticipando un escenario de judicialización y protestas en las calles. La tensión política se mantiene alta, con un país polarizado y con expectativas de movilizaciones en los próximos días.

GOLPE DE ESTADO ELECTORAL

TRAICIÓN A LA PATRIA



Consejero Suplente Carlos Cardona Usted juró defender la Constitución y las Leyes y me confirmó no avalar el fraude del Partido Nacional.



Esto es totalmente fuera de ley.

Está declaratoria tiene ningún valor legal. pic.twitter.com/k2UqyxsWZr — LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) December 24, 2025

El vínculo con Trump

Nasry Asfura, empresario de origen palestino y exalcalde de Tegucigalpa, es un político con trayectoria en el Partido Nacional. Fue candidato presidencial en 2021, pero perdió frente a Xiomara Castro. En esta campaña, recibió respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien días antes de la elección expresó apoyo a su candidatura.

Su propuesta de gobierno se centra en el orden fiscal, la atracción de inversión extranjera, generación de empleo mediante infraestructura y descentralización de servicios estatales. También ha prometido fortalecer las relaciones con EE.UU. para frenar la migración, un tema clave en la agenda bilateral.

Llamado de Donald Trump a votar por Asfura.

Impugnaciones y respaldo de la región

Los rivales de Asfura insisten en que el proceso no fue transparente. Nasralla y Moncada sostienen que las inconsistencias en las actas y el retraso en el escrutinio especial serían evidencia de irregularidades. Además, denuncian que la investigación del CNE se realizó bajo presiones políticas, lo que pone en duda la legitimidad del resultado.

En contraste con las críticas internas, un grupo de países latinoamericanos —entre ellos Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana— emitió un comunicado conjunto felicitando a Asfura como presidente electo.

El pronunciamiento destacó la responsabilidad cívica de los hondureños, el trabajo de la Misión de Observación Electoral de la OEA y de la Unión Europea, y pidió una transición pacífica y ordenada.

📄Comunicado Conjunto de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana sobre las elecciones en Honduras.



👉 https://t.co/MBNlzKSvgU pic.twitter.com/sVu8p9WYgY — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 24, 2025

Mientras la oposición prepara impugnaciones y denuncia irregularidades, el respaldo internacional —incluido el apoyo de Trump y de varios países latinoamericanos— busca dar legitimidad y estabilidad al nuevo gobierno. El reto inmediato será garantizar una transición pacífica en un país marcado por la polarización y la desconfianza hacia sus instituciones.