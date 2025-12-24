Huancayo: Comerciantes informales agreden a funcionario municipal tras disputa por feria navideña

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La víspera de la feria navideña en Huancayo se convirtió en escenario de violencia y confusión. Desde la madrugada del 24 de diciembre, comerciantes informales ocuparon el Jr. Cajamarca, en el tramo comprendido entre Mantaro y la avenida Ferrocarril, generando un enfrentamiento con agentes municipales.

El gerente de Seguridad Ciudadana, César Ramos, acudió al lugar con la intención de establecer una mesa de diálogo y plantear la reubicación de los comerciantes hacia la Calle Real, una vía más amplia que, según explicó, permitiría evitar aglomeraciones y posibles accidentes en estas fechas de alta concurrencia.

Sin embargo, su intervención derivó en un violento episodio: recibió dos golpes en el rostro y, por algunos minutos, varias personas intentaron abalanzarse contra él, siendo protegido por el cuerpo de serenos.

Reclamos de los comerciantes

Los comerciantes denunciaron que la medida de reubicación era improvisada e injusta, pues aseguraron haber realizado pagos previos a la Municipalidad Provincial de Huancayo por concepto de autorización para el uso de la vía pública durante la campaña navideña, del 24 al 31 de diciembre. El monto ascendía a 120 soles, más otros 90 soles por servicio de electricidad.

Uno de los vendedores recordó que incluso recibieron capacitaciones para atender incidentes en la zona, por lo que consideró ilógico que justo el día de inicio de la feria se les exigiera trasladarse.

"Nos han dicho que íbamos a realizar la feria por todo Jr. Cajamarca, hemos ido a capacitaciones, perdido tiempo. No hubiéramos pagado", señaló

Documentos y enfrentamiento

Los comerciantes mostraron boletas de pago que, según ellos, respaldaban el acuerdo inicial con la municipalidad. La tensión escaló rápidamente: se registraron golpes con palos y sillas arrojadas contra los agentes municipales, en medio de gritos y reclamos.

El panorama se calmó minutos después, pero los comerciantes se mantienen firmes en su decisión de permanecer en el Jr. Cajamarca, pese a las advertencias de seguridad y la prohibición vigente, reflejando así la falta de claridad en la gestión de espacios públicos durante campañas comerciales de alta demanda como la navideña.

Mientras la municipalidad insiste en la necesidad de reubicar a los comerciantes por seguridad, ellos defienden permanecer en el lugar, respaldados por pagos y acuerdos previos. La tensión deja en evidencia la urgencia de establecer reglas claras y consensuadas para evitar que la celebración de la Navidad se vea empañada por la violencia y la incertidumbre.