Solicitan indemnización de S/ 100 mil al municipio de Alto de la Alianza por muerte de motociclista

24/12/2025

El requerimiento fue formalizado mediante una solicitud de invitación a conciliar tras el fallecimiento de Gamiel Gallegos Aucapuri, de 29 años. El joven murió luego de ser arrollado en la Av. Los Ángeles por un camión cisterna de propiedad municipal que, según la investigación preliminar, perdió el control de los frenos tras cargar agua mientras descendía desde el cerro Intiorko.

El abogado de la familia, Alex Choquecahua Ayna, explicó que la iniciativa responde al profundo impacto emocional que atraviesa la madre de la víctima.

Exactamente, se trata de la solicitud de invitación a conciliar. Presentamos esto porque la parte agraviada lo ha pedido. Para la señora madre, cada diligencia significa un dolor en su corazón porque recuerda a su hijo, declaró.

Proceso largo

Choquecahua precisó que un proceso penal por accidente de tránsito en la Corte Superior de Justicia de Tacna puede extenderse entre cuatro y cinco años. "Ella no quiere seguir cinco o seis años de un largo proceso; lo que quiere es liquidar el problema cuanto antes", señaló el letrado.

Según indicó, la madre de Gamiel Gallegos es viuda y dependía económicamente de su único hijo, lo que agrava el daño ocasionado. En ese contexto, la indemnización solicitada busca una reparación razonable y acorde a los criterios judiciales vigentes, expresó.

El abogado calificó el monto solicitado como una propuesta justa. No estamos pidiendo una suma millonaria. Hemos pedido S/ 100 mil, que es un promedio de lo que impone la Corte Superior de Justicia de Tacna para indemnizar a personas jóvenes víctimas de accidentes de tránsito, explicó.

Añadió que, si bien no existe una tarifa exacta, los juzgados manejan rangos similares a nivel nacional.

Nada va a recuperar la vida de una persona, pero los jueces tienen criterios aproximados sobre cuánto se valora una vida humana, sostuvo

citando casos en Lima donde las indemnizaciones han superado los 200 mil soles.

Investigación en curso

El fatal accidente de tránsito ocurrió cuando el camión cisterna municipal realizaba trabajos en la zona. Tras cargar agua, el vehículo habría perdido el control y arrollado al motociclista antes de impactar contra el Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) "Los Cabitos". La Unidad Policial Especializada de Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) determinó que el conductor no contaba con la licencia profesional requerida.

Actualmente, la UPIAT continúa con diligencias como la revisión de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones de testigos, del chofer y del copiloto, a fin de emitir el informe técnico pericial.

La familia insiste en que la Municipalidad de Alto de la Alianza, como parte del Estado, debe asumir su responsabilidad y cerrar este doloroso capítulo mediante una pronta conciliación por el accidente de tránsito que enluta a una familia tacneña.