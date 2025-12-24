Cobradora de empresa Vipusa, a bordo de bus, sorprende con regalos a niños previo a Navidad

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

A pocas horas de celebrarse la Navidad, personal de una reconocida empresa de transporte en Lima sorprendió a un grupo de niños que viajaban en una de sus unidades. Les entregó diversos regalos que enmarcó un momento muy especial y anecdótico durante su viaje.

Empresa Vipusa sorprende a niños con regalos de Navidad

Este 2025 ha sido un año en el que el sector transporte se vio totalmente afectado por el incremento de las extorsiones en Lima y Callao, así como en otros puntos del país cobrando decenas de vidas. Pese a este contexto crítico, a pocas horas de la Navidad, una reconocida empresa del sector sorprendió con un inusual, pero ameno gesto.

En un video, que ya se ha viralizado en las redes sociales, se observa a una cobradora de la entidad Vipusa sorprendiendo a los niños que se encontraban viajando en una de sus unidades con regalos marcando así un momento lleno de alegría en el marco de la celebración de la Nochebuena.

En las imágenes se muestra como el personal transportista coge una bolsa que contenía los diversos obsequios y procedió a dirigirse a cada uno de los asientos en los que se encontraban los niños para entregárselos, este hecho provocó que las personas expresen su alegría y aplaudieron el emotivo acto navideño.

Ello produjo un viaje inolvidable y especial que no es cotidiano ni común verlo. Cabe señalar que, para amenizar más el instante, el bus que cubre zonas norte, centro y sur de la capital, se encontraba decorado con diversos objetos acorde a esta importante fecha que marca el nacimiento del Niño Jesús.

Cobrador realiza sorteo para llevarse un panetón

Otro caso particular sucedió con un chofer y cobrador que se viralizaron en las redes sociales al realizar un sorteo por Navidad y premiar a sus pasajeros.

#ozonotv #tiktok #paratiiiii ♬ sonido original - Ozono Televisión @ozonotelevision Chofer y cobrador realizan sorteo de panetones con pasajeros 🥺🥺 A poco de celebrar la Navidad, un chofer y su cobrador de la ruta de transporte público decidieron convertir un viaje habitual en un momento memorable. Ellos sorprendieron a sus pasajeros entregándoles boletos numerados como parte de una dinámica navideña. Lo que nadie esperaba era que esos boletos no solo eran simbólicos, sino que también eran para llevar panetones sorteados en pleno trayecto. #viral

Como parte de una dinámica, el cobrador con entusiasmo entregó boletos enumerados a cada uno de las personas que iban a bordo de la unidad móvil y explicó el sorteo cuyo premio sería un panetón.

Además, un adulto mayor fue designado para sacar el número ganador de una bolsa. Una joven terminó siendo la acreedora del premio y generó sonrisas y aplausos entre el resto de pasajeros.

Como vemos, a puertas de festejar la Navidad, personal de la empresa de transporte Vipusa protagonizó un momento especial al obsequiar diversos presentes a niños, por esta fecha importante del año, en una de sus unidades.