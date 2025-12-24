RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Navidad y tregua

Belén vuelve a celebrar Navidad después de 2 años tras tregua entre Israel y Hamás en la guerra de Gaza

La ciudad bíblica volvió a vivir celebraciones navideñas luego de dos largos años marcados por la guerra entre Israel y Hamás. La tregua permitió recuperar la tradición con esperanza de nativos y visitantes.

Gracias a la tregua en Gaza, la ciudad bíblica vuelve a sus tradicionales celebr
Gracias a la tregua en Gaza, la ciudad bíblica vuelve a sus tradicionales celebr (Composición Exitosa)

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 24/12/2025

Síguenos en Google News Google News

La ciudad de Belén, en Cisjordania, volvió a celebrar la Navidad con alegría tras dos años en los que la guerra en Gaza había ensombrecido las festividades. 

Jóvenes palestinos desfilaron por la calle de la Estrella al compás de tambores, mientras un imponente árbol decorado con adornos rojos y dorados brillaba junto a la Iglesia de la Natividad, construida en el siglo IV sobre la gruta donde, según la tradición cristiana, nació Jesús.

El ambiente festivo contrastó con las Navidades anteriores, marcadas por la tristeza y la incertidumbre. "Se siente que la Navidad llegó de verdad", expresó Milagros Anstas, una joven de 17 años, al participar en el desfile scout salesiano.

Una tregua y dos años sin celebración

La tregua en Gaza, mediada por Estados Unidos entre Israel y Hamás, permitió detener los combates a gran escala que habían comenzado en octubre de 2023. Durante ese tiempo, las celebraciones en Belén se redujeron drásticamente, con la municipalidad optando por actos simbólicos y austeros para no ignorar el sufrimiento de miles de familias desplazadas.

Misa del Papa León XIV por Navidad EN VIVO: ¿A qué hora inicia y dónde ver la transmisión de El Vaticano?
Lee también

Misa del Papa León XIV por Navidad EN VIVO: ¿A qué hora inicia y dónde ver la transmisión de El Vaticano?

Para los habitantes de Belén, cuya economía depende en gran parte del turismo religioso, la ausencia de celebraciones significó no solo un golpe espiritual, sino también económico.

Peregrinos dejaron de llegar y los comerciantes vieron cómo las calles se vaciaban en fechas que solían ser de gran movimiento. Visitantes como Ursula Whalen, de Carolina del Norte, describieron la experiencia de pasar la Navidad en Belén como "el sueño de toda una vida", pero reconocieron que en años anteriores la atmósfera era sombría y poco acogedora.

Jóvenes palestinos desfila por la calle de la Estrella con música y alegría.
Jóvenes palestinos desfila por la calle de la Estrella con música y alegría.

¿Indirecta a Putin? Zelenski y su polémico deseo en mensaje por Navidad: "Que se muera"
Lee también

¿Indirecta a Putin? Zelenski y su polémico deseo en mensaje por Navidad: "Que se muera"

Mensaje de paz del Papa

El Papa León XIV pidió un día de paz global por Navidad: "Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador".

El pontífice celebró la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro, mientras en Belén el patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, presidió la tradicional misa del Gallo en la Iglesia de la Natividad.

Pizzaballa, que visitó Gaza días antes, relató la "catastrófica" situación que aún se vive allí, pero destacó la resiliencia de las comunidades que, incluso en medio de la adversidad, mantienen "ganas de vivir".

La tregua permitió que Belén recuperara su espíritu navideño, devolviendo esperanza a sus habitantes y visitantes. Tras dos años de oscuridad, las celebraciones se convirtieron en símbolo de resistencia y fe, recordando que la Navidad es también un llamado a la paz y a la unidad de los pueblos.

Temas relacionados Belén Franja de Gaza Iglesia de la Natividad mensaje paz Navidad 2025

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA