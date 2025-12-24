Chimbote: Mujer muere en incendio al interior de su vivienda a pocas horas de la Navidad

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una desgracia antes de la celebración de Navidad. Una mujer perdió la vida en un incendio suscitado al interior de su vivienda en la ciudad de Chimbote. Los bomberos acudieron al lugar con el fin de controlar el fuego y salvar la vida de la mujer, pero lamentablemente no pudo resistir el humo tóxico del siniestro.

Incendio terminó con su vida

Durante la mañana del 24 de diciembre, un incendio ocurrió en una vivienda ubicada en la cuadra 5 del jirón Arequipa, en Chimbote, desatando la alarma de los vecinos a pocas horas de la celebración por Navidad.

El siniestro habría iniciado alrededor de las 7 a.m. de este miércoles cuyas causas aún son materia de investigación. La víctima del siniestro se encontraba dentro de su domicilio cuando se dio el origen del incendio.

La mujer fue identificada como Eulogia Rosario Murillo de Morales de 76 años la cual no habría resistido a la alta toxicidad provocada por las llamas del fuego. Según el reporte preliminar del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, la adulta mayor habría fallecido por asfixia tras inhalar humo.

Personal de bomberos y seguridad intentaron salvar su vida

La emergencia fue reportada durante la mañana movilizando a personal del cuerpo de bomberos, agentes de serenazgo y personal municipal.

Tras varias horas, el incendio pudo ser controlado con el apoyo de cisternas y otros artefactos con el fin de mitigar las llamas del incendio y evitar que se extienda a viviendas aledañas.

El incendio causó daños materiales de consideración. Según el reporte, se observa que un espeso humo negro salía por las ventas del primer y segundo piso de la vivienda. Debido a su rápida extensión, vecinos de las casas aledañas solicitaron el apoyo de las autoridades.

Para apagar el incendio, la zona fue acordonada para continuar con las diligencias de ley. Por su parte el fiscal de turno dispuso el inicio de la investigación para esclarecer el motivo que propagó el siniestro y la muerte de la mujer.

