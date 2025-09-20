¡La Victoria - Chiclayo: Hace historia con el choripán más grande del mundo!

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el marco del 41.º aniversario de creación política del distrito de La Victoria, se llevó a cabo con rotundo éxito el festival gastronómico "𝐄𝐧 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐨", que reunió a miles de asistentes en la explanada del Paseo de la Familia, ubicada en la Av. Grau con Ca. Ama Sua.

Más de 400 metros de longitud

Uno de los momentos más esperados fue la preparación del choripán más grande del mundo a cargo del restaurante Esencia de Buenos Aires, logrando un récord histórico con más de 400 metros de longitud, convirtiendo a La Victoria en el primer distrito del Perú en superar los 315 metros del último Récord Guinness gastronómico que se obtuvo en Argentina en agosto de este año.

El alcalde Edwin Vásquez Sánchez y el propietario chef del restaurante Esencia de Buenos Aires, Eduardo Cepeda, supervisaron la preparación del choripán en las mesas instaladas en la avenida Miguel Grau, desde la calle Ama Sua hasta la Av. Chinchaysuyo.

Para este plato se necesitaron más de 400 kilos de chorizo, 100 kilos de salsa criolla, 100 kilos de chimichurri, entre otros ingredientes. Con el propósito de garantizar el orden en elaboración se recibió el apoyo voluntario de estudiantes de escuelas gastronómicas, instituciones educativas, juntas vecinales comunales y organizaciones sociales.

Festival gastronómico fue una fiesta

Tras la verificación notarial de la longitud del choripán, el público asistente procedió a su degustación de manera gratuita.

De igual forma, el concurso gastronómico fue un verdadero despliegue de sabor y talento, con la participación de restaurantes del distrito, quienes presentaron sus mejores platos bandera ante un jurado conformado por representantes de Confotur, Mejía Baca y Casa Sipán.

Los ganadores del festival gastronómico fueron Rutas Norteñas D'Jean con su ceviche mixto (primer lugar), restaurante Don Lucho con su cabrito a la norteña (segundo lugar) y Al Palo Restaurante con chancho al palo (tercer lugar).

Participaron también reconocidos locales como Restaurante Wilson, Cevichería Raíces Marinas, Cevichería Donde Marco, Al Sazón D'Mily, La Tía Lola, El Muelle Restaurante y Recepciones, Mixturas Snack Restaurante y Caleta 605 Restaurante, todos ellos representantes orgullosos de la gastronomía victoriana.