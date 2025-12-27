PNP detiene a cuatro requisitoriados y tres involucrados en venta de droga durante operativo en Lima Norte

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llevaron a cabo un megaoperativo de control territorial en Lima Norte en el que detuvieron a cuatro requisitoriados y tres involucrados en la comercialización de drogas.

PNP detiene a requisotoriados e incauta droga

En el marco del estado de emergencia establecido en Lima Metropolitana y el Callao, se desarrolló esta intervención policial en los distritos de Puente Piedra y Carabayllo con la presencia de más de agentes del orden.

Además, contó con el apoyo de personal de la Marina de Guerra del Perú con quienes lograron la intervención de cuatro personas requisitoriadas y a otros tres individuos involucrados en la venta de sustancias ilícitas.

En primer lugar, los detenidos en Puente Piedra, se encuentran inmersos en delitos contra el pudor y tocamientos indebidos, así como de violencia familiar y contra la seguridad pública. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la justicia.

De igual forma, en Carabayllo, las fuerzas policiales capturaron a dos hombres y una mujer vinculados en la comercialización de drogas. A estos se les incautó en su poder, 715 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC).

La @PoliciaPeru continúa megaoperativos de control territorial, esta vez en Puente Piedra y Carabayllo, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana. "La delincuencia no nos va a ganar", afirmó el director contra delitos de crimen organizado del Mininter, Juan Flores. pic.twitter.com/PjzyoMpOQZ — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 27, 2025

Cabe mencionar que, este operativo policial estuvo liderado por el coronel PNP César Calero, jefe encargado de la Región Policial de Lima. En esta oportunidad también participaron efectivos de unidades especializadas de la Policía Nacional, como USE, Escuadrón de Emergencia, Halcones y SUAT.

Así se llevó a cabo el despliegue policial en Puente Piedra

En la plaza de Armas de este distrito de Lima Norte, los agentes de la PNP realizaron el respectivo control de identidad a los transeúntes y efectuaron inspecciones a dos locales nocturnos a fin de que se detengan a personas requeridas por la justicia.

Posteriormente, las autoridades se dirigieron a la comisaría de El Progreso en el distrito de Carabayllo, en el que evaluaron los resultados del operativo y de esta manera fortalecer la estrategia policial.

Vale resaltar que, la importante acción fue supervisada por el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Francisco Gavidia, acompañado por Benito Villanueva, secretario general del Despacho Presidencial, y Juan Flores Almestar, director de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado del Ministerio del Interior.

A través del desarrollo de un megaoperativo de control territorial, en los distritos de Puente Piedra y Carabayllo, agentes de la Policía intervinieron a cuatro requisitoriados y a tres involucrados en la venta de drogas a quienes se les incautó 715 envoltorios de PBC.