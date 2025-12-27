Se DIVORCIÓ de su esposo "por vago" y días después él ganó la lotería de 273 millones de dólares

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Parece sacado de una película de ficción, pero es real. Una mujer decidió divorciarse de su esposo, al que acusaba de ser "vago", sin imaginar que días después se volvería millonario al ganar la lotería. El caso se viralizó rápidamente en redes sociales.

Dejó a su esposo, pero él ganó la lotería

Michael J. Weirsky, de 54 años y residente de Alpha, Nueva Jersey, vivió una racha de mala suerte durante meses. Tras estar por un tiempo prolongado sin trabajo, otra noticia cambió su vida: ¡su esposa le pidió el divorcio! Pues bien, la mujer, identificada como Eileen Murray, alegaba que tomó la decisión después de años de desgaste emocional y económico.

La fémina aseguraba que mantenía sola la casa y ello terminó por quebrar la relación, ya que no podía seguir pagando los gastos y mantener la estabilidad económica tras 15 años juntos. Mientras tanto, el hombre era tildado de "vago" porque le daba a entender que no tenía iniciativa laboral.

"A los 54 años, me ofrecían ocho, diez dólares por hora hora en empleos", justificó Weirsky a NBC News. "Sabía que no podría sobrevivir con eso", pero esa defensa solo terminó por arruinar aún más su matrimonio.

Pese al dolor de la separación y decirle adiós a la mujer que consideraba sería su compañera para toda la vida, días después su vida cambiaría por completo. Apenas días tras la firma del divorcio, resultó ganador de un premio multimillonario en la lotería: 273 millones de dólares. La noticia fue recogida por medios internacionales y rápidamente amplificada en redes.

¿Mujer volvería con su esposo ahora millonario?

Aunque después de impuestos lo que le quedaba a Michael eran los nada despreciables 162.5 millones de dólares, aún surgía la pregunta de que si ahora, al saber que su exesposo era millonario, la mujer podría volver a retomar su romance.

Eileen Murray, quien trabaja como analista de costos en una empresa pública, señaló que no le interesa volver con él ahora que es rico y recalcó que tiene principios y que todo lo que posee es fruto de su propio trabajo. Asimismo, reveló que ella todavía le está pagando una manutención conyugal a Michael.

"Ni por todo el dinero del mundo (volvería con él)", sentenció tajantemente ante la pregunta de si volverá con su exesposo, ahora con dinero en mano, según informó 'Clarín'.

Es así como el caso se volvió viral rápidamente al saber que una mujer se divorció de su esposo por considerarlo "vago", pero días después él se volvió millonario al ganar la lotería.