INPE reporta fallecimiento de un interno del penal de Challapalca: Estos son los detalles

25/12/2025 / Exitosa Noticias

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó el caso de un fallecimiento al interior del penal de Challapalca, ubicado en la región Tacna, a tempranas horas de hoy, jueves 25 de diciembre, en plena Navidad.

A través de un comunicado oficial, la entidad adscrita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) reportó el deceso de un reo, el cual fuera identificado como Gean Carlo Noriega Asalde.

Cumplía condena por el delito de robo agravado

Según lo dado a conocer por el INPE, el interno fue encontrado sin vida al interior del pabellón 2 del establecimiento penitenciario, al promediar las 6:00 a. m. A manera de protocolo, los agentes penitenciarios procedieron a aislar la zona, dando a conocer el hecho a la Fiscalía Provincial de Turno de Tarata, así como a la Policía Nacional del Perú, a fin de que se realicen las diligencias e investigaciones conforme a ley.

Cabe señalar que, Noriega Asalde cumplía una condena de nueve años de pena privativa de la libertad por el delito de robo agravado. No obstante, recién desde el 2022 estaba al interior del penal tacneño, puesto que, en junio de ese mismo año, había intentado fugar del penal de Huacariz, región Cajamarca, lo que generó su reubicación para el cumplimiento de su sentencia.

Desde la institución, también informaron que vienen brindando todas las facilidades necesarias a las autoridades competentes para el adecuado desarrollo de las investigaciones, a fin de determinar las causas del deceso.

Cambios en el régimen de visitas

El Poder Ejecutivo, a través del MINJUSDH, oficializó a finales de octubre último la modificatoria de los artículos 63, 64 y 65 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, a fin de reforzar el régimen cerrado especial de los establecimientos penitenciarios, quedando redactado en los siguientes términos:

Artículo 63 - Régimen de la Etapa "A" (internos sujetos a una estricta disciplina, vigilancia y son los más difícil de readaptarse): el reo tendrá la posibilidad de estar dos horas al día en el patio entre las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., del mismo modo, el Consejo Técnico Penitenciario puede autorizar las salidas al patio por grupos, atendiendo al número de internos, así como al espacio físico disponible del pabellón.

Sobre el régimen de visitas, contarán con una cada dos semanas, de máximo un familiar por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, varones o mujeres, incluido el cónyuge o concubino. El Consejo Técnico Penitenciario del penal determina los días en que se realizan dichas visitas y su duración será de una hora y se realizará a través de locutorio. Asimismo, todas las celdas deben permanecer cerradas de manera indefectible y queda prohibido que los internos transiten por los pasadizos, debiendo permanecer en sus respectivas celdas.

Artículo 64 - Régimen de la Etapa "B" (se mantiene la rigurosidad de la disciplina y vigilancia del interno, haciéndola compatible con una mayor promoción del vínculo familiar siguiente régimen): el interno podrá estar tres horas al día en el patio, entre las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Atendiendo al número de encarcelados, así como al espacio físico disponible del pabellón, el Consejo Técnico Penitenciario puede autorizar las salidas al patio por grupos.

Podrán recibir la visita cada dos semanas, de máximo dos familiares por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, varones o mujeres, incluido el cónyuge o concubino y su duración será de dos horas, a través de locutorio.

Artículo 65 - Régimen de la Etapa "C" (se basa en la confianza al interno, y en el otorgamiento de espacios para fortalecer el vínculo familiar): los internos podrán estar cuatro horas al día en el patio, entre las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. y tal como en los otros regímenes, el Consejo Técnico Penitenciario puede autorizar las salidas al patio por grupos.

Contarán, además, de una visita cada dos semanas, de máximo dos familiares por consanguinidad, hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, varones o mujeres, incluido el cónyuge o concubino, la cual será de manera directa y con una duración máxima de tres horas.

El INPE continúa con sus estrategias para intentar mitigar las acciones delictivas prevenientes desde los penales, principalmente de Lima, Callao, Tacna y La Libertad.