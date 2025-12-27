José Jerí: "No vamos a claudicar ni vamos a perder contra la delincuencia, cueste lo que cueste"

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante la ceremonia de graduación de 470 alféreces de la Policía Nacional del Perú, el presidente de la República, José Jerí, reafirmó su compromiso de luchar, con todas las armas posibles, contra la inseguridad que impera en el país durante su gobierno.

José Jerí reafirma su compromiso contra la criminalidad

El mandatario se hizo presente en la Escuela de Oficiales de la PNP en Chorrillos para ser parte de este evento protocolar. Ahí, aprovechó en mandarle un mensaje a los nuevos efectivos del orden, que culminan su etapa preparatoria y que en los próximos días saldrán a las calles, para que comiencen su carrera policial de la mejor manera y con las ganas de enfrentar con todo lo que tengan a las organizaciones criminales.

"En tiempos oscuros, grises en que las posiciones una veces quieren imponerse con formas no correctas y que la voz críticas supera muchas veces la realidad, es que tenemos esperanza y fe en este promoción que egresa", indicó.

En esa misma línea, José Jerí precisó que desde su gestión se mantendrán firmes en la lucha contra la crisis de seguridad que afecta el Perú cueste lo que cueste y sin claudicar. El jefe de Estado aclaró que su única intención es devolverle la tranquilidad al país erradicando esta lacra.

"Tenemos el compromiso todos los presentes para encaminar el país hacia la paz y no vamos a claudicar en ello, vamos a recuperar la tranquilidad de nuestro país y pese a los momentos grises y a los malos momentos que podemos pasar y que seguramente pasaremos, no vamos a claudicar y no vamos a perder contra la delincuencia, cueste lo que cueste", añadió.

Brindará el apoyo necesario a la PNP

Otro de los temas en los que hizo énfasis el mandatario fue en el apoyo hacia la Policía Nacional del Perú durante lo que resta de su gestión. De acuerdo a sus palabras, el Ejecutivo no escatimará en gastos con tal de dotar de los implementos necesarios a los efectivos.

"Nuestro gobierno seguirá trabajando en esa línea, con mano firme para garantizar un 2026 tranquilo donde la labor policial se realice en mejores condiciones siguiendo lo bueno que hemos heredado y cambiando lo malo que nos han dejado. Equipamiento, tecnología y respaldo pleno a su trabajo, es parte de lo que vamos a iniciar el 2026", finalizó.

En resumen, el presidente de la República, José Jerí, reafirmó su compromiso y el de su gobierno de no claudicar en la lucha contra la criminalidad hasta que deje Palacio de Gobierno.