¡A llenar los baldes! Anuncian corte de agua para el lunes, 29 de diciembre: AQUÍ todos los detalles

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que tiene corte programado del suministro en algunos distritos de Lima Metropolitana este lunes, 29 de diciembre. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.

¿En qué distritos será el corte de agua?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal reportó que la suspensión temporal del recurso hídrico en la capital responden a trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, acciones indispensables para asegurar la calidad y continuidad del suministro en zonas estratégicas.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía tomar medidas previsionales para no verse sorprendidos ni afectados en lo que dure el corte de agua. Recomienda llenar los baldes y recipientes en casa para garantizar el abastecimiento de este servicio este lunes. A continuación, te revelamos qué distritos se verán afectados:

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Áreas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Caja de Agua. Urb. Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Caja de Agua. Urb. Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel. Motivo: Mantenimiento preventivo del reservorio N° 5 de Vicentelo.

Interrupción del servicio en San Miguel

Áreas afectadas: C.H. Julio C. Tello, Urb. Huertización Fundo San Miguel. Cuadrante: Jr. Cuzco, Jr. Francisco Bolognesi, Av. Lima, Calle Mariscal Ramón Castilla.

C.H. Julio C. Tello, Urb. Huertización Fundo San Miguel. Cuadrante: Jr. Cuzco, Jr. Francisco Bolognesi, Av. Lima, Calle Mariscal Ramón Castilla. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 46.

En Puente Piedra

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Proyecto Integ. Zapallal, A.H. 23 de Setiembre, A.H. Los Zorzales, Asoc. Pobladores El Mirador de las Lomas de Zapallal, Asoc. Viv. 15 de Setiembre de Copacabana, Asoc. El Dorado, P.V. Buen Progreso.

A.H. Proyecto Integ. Zapallal, A.H. 23 de Setiembre, A.H. Los Zorzales, Asoc. Pobladores El Mirador de las Lomas de Zapallal, Asoc. Viv. 15 de Setiembre de Copacabana, Asoc. El Dorado, P.V. Buen Progreso. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 392,

¿Qué hacer si demora en volver el servicio?

Finalmente, la empresa reportó que en caso el servicio de agua potable no regrese a los hogares en el horario establecido, los usuarios no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", se lee en el comunicado.

Así que no dudes en juntar agua desde ya ante el anuncio de Sedapal, en redes sociales, de que habrá interrupción temporal del servicio este lunes, 29 de diciembre.