¡A llenar los baldes! Anuncian corte de agua para el lunes, 29 de diciembre: AQUÍ todos los detalles

Sedapal reportó que tiene corte programado del servicio de agua potable este lunes 29 de diciembre. Conoce si tu distrito se verá afectado y juntar este recurso hídrico ¡desde ya!

Corte de agua, según Sedapal.
Corte de agua, según Sedapal. (Composición Exitosa)

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/12/2025

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que tiene corte programado del suministro en algunos distritos de Lima Metropolitana este lunes, 29 de diciembre. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.

¿En qué distritos será el corte de agua?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal reportó que la suspensión temporal del recurso hídrico en la capital responden a trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, acciones indispensables para asegurar la calidad y continuidad del suministro en zonas estratégicas. 

En ese marco, exhortó a la ciudadanía tomar medidas previsionales para no verse sorprendidos ni afectados en lo que dure el corte de agua. Recomienda llenar los baldes y recipientes en casa para garantizar el abastecimiento de este servicio este lunes. A continuación, te revelamos qué distritos se verán afectados:

Sin agua en San Juan de Lurigancho

  • Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
  • Áreas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Caja de Agua. Urb. Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.
  • Motivo: Mantenimiento preventivo del reservorio N° 5 de Vicentelo.

Interrupción del servicio en San Miguel

  • Áreas afectadas: C.H. Julio C. Tello, Urb. Huertización Fundo San Miguel. Cuadrante: Jr. Cuzco, Jr. Francisco Bolognesi, Av. Lima, Calle Mariscal Ramón Castilla.
  • Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
  • Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
  • Sector 46.

En Puente Piedra

  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
  • Áreas afectadas: A.H. Proyecto Integ. Zapallal, A.H. 23 de Setiembre, A.H. Los Zorzales, Asoc. Pobladores El Mirador de las Lomas de Zapallal, Asoc. Viv. 15 de Setiembre de Copacabana, Asoc. El Dorado, P.V. Buen Progreso.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 392,

¿Qué hacer si demora en volver el servicio?

Finalmente, la empresa reportó que en caso el servicio de agua potable no regrese a los hogares en el horario establecido, los usuarios no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", se lee en el comunicado.

Así que no dudes en juntar agua desde ya ante el anuncio de Sedapal, en redes sociales, de que habrá interrupción temporal del servicio este lunes, 29 de diciembre.

Temas relacionados Agua agua potable Corte de agua distritos interrupción Sedapal

