RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Para tener en cuenta

INDECI advierte riesgo de activación de quebradas en tres regiones del Perú para las próximas 24 horas

El INDECI advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en las regiones de Cusco, Huánuco y Ucayali hasta la 1:00 p. m. del viernes 26 de diciembre.

Advierten activación de quebradas en tres regiones del Perú.
Advierten activación de quebradas en tres regiones del Perú. Andina

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 25/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en tres regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones de hasta fuerte intensidad en las algunas provincias de las regiones de Cusco, Huánuco y Ucayali

Según el Aviso N.º 262 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este viernes 26 de diciembre. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El presente aviso va en concordancia con el Aviso Meteorológico N.º 460 del Senamhi, el cual advierte las lluvias en esta zona de la sierra y selva del país. En ese sentido, también recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Gripe A H3N2 en Perú: Minsa confirma y eleva a 6 los casos detectados con variante K
Lee también

Gripe A H3N2 en Perú: Minsa confirma y eleva a 6 los casos detectados con variante K

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI  exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

¿Cuáles serán las temperaturas máximas durante el verano 2026? Senamhi responde
Lee también

¿Cuáles serán las temperaturas máximas durante el verano 2026? Senamhi responde

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país. 

Temas relacionados activación de quebradas Cusco Exitosa Cusco huaico lluvias intensas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA