INDECI advierte riesgo de activación de quebradas en tres regiones del Perú para las próximas 24 horas

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en tres regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones de hasta fuerte intensidad en las algunas provincias de las regiones de Cusco, Huánuco y Ucayali.

Según el Aviso N.º 262 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este viernes 26 de diciembre. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

🟠Hasta el 26/12 ocurriría #ActivaciónQuebradas (nivel naranja) en las provincias de Calca, La Convención (Cusco) y en Humalíes, Leoncio Prado, Pachitea, Puerto Inca (Huánuco), según aviso de corto plazo del @Senamhiperu. pic.twitter.com/bU2f6xaQ9L — COEN - INDECI (@COENPeru) December 25, 2025

El presente aviso va en concordancia con el Aviso Meteorológico N.º 460 del Senamhi, el cual advierte las lluvias en esta zona de la sierra y selva del país. En ese sentido, también recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.