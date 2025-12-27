Ángelo Campos se despide de Alianza Lima con emotivo mensaje: "Como los voy a extrañar"

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima continúa conformando su plantel para la próxima temporada donde buscará repetir lo hecho en el 2025 a nivel internacional e irá nuevamente por el título de la Liga 1. Para ello, anunció una serie de salidas y llegadas que han dado que hablar en la hinchada victoriana.

Una de las más recientes fue la de Ángelo Campos, referente del equipo y pieza clave para el bicampeonato obtenido en el 2021 y 2022. El elenco íntimo oficializó su adiós a través de sus redes sociales con un emotivo video que recopiló sus mejores atajadas en estos últimos años.

Ángelo Campos se despide de Alianza con emotivo mensaje

Como era de esperarse, el popular 'Mono' utilizó sus redes sociales para emitir un emotivo mensaje de despedida donde agradeció a los hinchas y diversos trabajadores por los buenos momentos que vivió dentro del club.

En su pronunciamiento, Ángelo Campos destacó la labor que cumplen los encargados de seguridad, de cocina y de otros sectores de la institución que no suelen ser reconocidos por el aficionado en general.

"Gracias a todos ustedes que son la familia de Alianza y son el verdadero corazón de mi Alianza. Como los voy a extrañar a todos ustedes", expresó junto a una foto con los diversos trabajadores antes mencionados.

Ángelo Campos le dijo adiós a Alianza Lima con emotivo mensaje.

Noche Blanquiazul podría cambiar de fecha

El Ministerio del Interior ha revelado su postura respecto a las presentaciones de Alianza Lima y Universitario las cuales están programadas para realizarse el mismo día: sábado 24 de enero del 2026.

A través de un comunicado, el Mininter pidió que ambos clubes puedan alcanzar un acuerdo en los próximos días para que dichos partidos puedan reprogramarse para beneficio de las instituciones.

"El Ministerio del Interior considera necesario que ambos clubes evalúen de manera conjunta alternativas de reprogramación o alcancen un acuerdo consensuado respecto a la fecha de realización de dichos eventos", expresaron.

Para ello, la entidad estatal convocó a una reunión para este lunes 29 de diciembre donde participarán integrantes de ambas instituciones con la finalidad de alcanzar un punto medio y los eventos puedan llevarse a cabo de la mejor manera sin perjudicar a ninguna de las partes involucradas.

En resumen, Ángelo Campos se despidió de Alianza Lima con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. El guardameta deja la institución íntima luego de cinco temporadas donde fue clave para la obtención del bicampeonato de los años 2021 y 2022.