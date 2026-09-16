Latin Grammy 2026: Eva Ayllón, Nic y Fabian representarán al Perú en los premios internacionales de música

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 16/09/2026
A meses de los Latin Grammy 2026 que se llevarán a cabo el próximo 12 de noviembre, la lista de nominados fue publicada este miércoles 16 de septiembre en donde el Perú será representado con tres cantantes de diferentes géneros musicales, entre ellos se encuentran: Eva Ayllón, Nic y Fabian.
Peruanos representarán en los Latin Grammy 2026
Este miércoles 16 de septiembre, se dio a conocer la lista de los nominados a los Latin Grammy 2026, premiación que se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre. En dicha lista, se consideraron a tres destacados artistas peruanos que vienen haciéndose un lugar en la música a nivel internacional.
¿En qué categorías están nominados?
La cantante de música criolla con largos años de trayectoria, Eva Ayllón esta nominada a la categoría de 'Mejor álbum de música folclórica', una lista en la que se encuentra compitiendo con artistas como Lila Downs, Milo J, Julieta Rada, entre otros.
- Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live], Eva Ayllón
- La Quinta Esencia, Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
- Cambias Mi Mundo, Lila Downs
- La Vida Era Más Corta, Milo J
- Candombe (En Vivo, Teatro Solís), Julieta Rada
Por su parte, la cantante de música pop, Nicole Zignago, conocida por su nombre artístico, 'Nic' e hija del reconocido cantante peruano, Gianmarco está nominada en dos categorías, en la primera por 'Mejor álbum pop contemporáneo', con quienes comparte elección entre Pablo Alborán, Monsier Periné, Alejandro Sanz, entre otros.
- KM0, Pablo Alborán
- Instrucciones Para Ser Feliz, Monsieur Periné
- (Enamorada), nic
- Todo Puede Convertirse En Canción, Debi Nova
- ¿Y Ahora Qué +?, Alejandro Sanz
Asimismo, en la segunda categoría, su nominación es por 'Mejor canción pop', lugar en la que compite con estrellas de gran trayectoria y reconocimiento como Rosalía.
- "A La Niña Que Fui", Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López & Sara Schell, songwriters (Kany García)
- "Amarillo", Joaquina, songwriter (Joaquina)
- "(favorito)", nic & Raquel Sofía, songwriters (nic)
- "La Perla", Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)
- "Melancolía", Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)
Siguiendo la línea familia, el hijo menor de Gianmarco Zignago, Fabian está nominado como 'Mejor nuevo artista', lugar en el que destaca con otros artistas como: Delilah, Zeca Veloso, Maye, etc.
- Delilah
- Fabian
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- Maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- Aria Vega
- Zeca Veloso
Finalmente, en la lista de nominados de los Latin Grammy 2026 figuraron: Eva Ayllón, Nic y Fabián, artistas que, representarán al Perú en los premios internacionales de música.