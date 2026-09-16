Municipalidad de Lima amplía horario de eventos hasta la 1 a. m. desde este jueves 17 de septiembre

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima estableció nuevas disposiciones para la realización de eventos y espectáculos en el Cercado de Lima, permitiendo que estas actividades puedan extenderse hasta la 1:00 a. m. La medida modifica el horario que anteriormente regía para este tipo de actividades.

Horario para eventos cambia

La nueva disposición alcanza los eventos realizados en el Cercado de Lima, por lo que los organizadores deberán considerar el nuevo límite establecido por la autoridad municipal para evitar infracciones.

De esta manera, las actividades deberán finalizar como máximo a la 1:00 a. m., mientras que los establecimientos tendrán que cumplir las condiciones y disposiciones municipales correspondientes.

¿Desde cuándo rige la norma?

La Ordenanza N.° 2854, firmada por el alcalde Renzo Reggiardo, entrará en vigencia el 17 de septiembre y prevé multas, cancelación de autorizaciones y clausura de locales por exceder el horario permitido.

Multas para organizadores

El incumplimiento de las nuevas reglas puede generar multas de hasta 5 UIT (equivalente a S/27,500) para los organizadores de los eventos que excedan el horario permitido o infrinjan las disposiciones establecidas.

La medida busca establecer responsabilidades tanto para quienes organizan las actividades como para los propietarios de los establecimientos donde estas se desarrollan.

Locales podrían ser clausurados

Además de las sanciones económicas, la normativa contempla la posibilidad de clausurar durante 30 días los predios cuyos propietarios incumplan las disposiciones municipales.

Con esta modificación, la Municipalidad de Lima establece un nuevo límite para los eventos en el Cercado, que podrán desarrollarse hasta la 1:00 a. m., siempre que los organizadores y locales cumplan con las reglas vigentes.

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso cambios en el horario permitido para eventos y espectáculos en el Cercado de Lima, de modo que estas actividades podrán desarrollarse hasta la 1:00 a. m. Esta modificación amplía el límite de tiempo que se encontraba vigente anteriormente.