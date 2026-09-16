Mujeres awajún impulsarán denuncia internacional contra ministro de Justicia por declaraciones sobre abuso a menores indígenas

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, calificó de "gravísimo" lo manifestado por el titular de Justicia sobre los casos de abuso sexual contra menores indígenas en Condorcanqui.

La dirigente cuestionó la falta de acciones nacionales frente a esta problemática y anunció que impulsarán una denuncia internacional ante la gravedad de las declaraciones.

La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, anunció que impulsarán una denuncia internacional contra el ministro de Justicia por sus declaraciones relacionadas con los casos de abuso sexual a menores indígenas en Condorcanqui, Amazonas.

En entrevista con Exitosa, la dirigente expresó su rechazo a la postura del titular del sector y cuestionó la respuesta de las autoridades frente a esta problemática.

Dirigente cuestiona declaraciones del ministro

Pioc señaló que, hasta el momento de la entrevista, no había recibido comunicación de la gestión gubernamental. La representante awajún sostuvo que las declaraciones del ministro justifican la presentación de una denuncia internacional, debido a la gravedad de lo manifestado sobre los casos que afectan a niñas de comunidades indígenas.

"No, hasta el momento no señorita, pero sí el ministro de justicia se merece y lo vamos a hacer una denuncia internacional porque realmente es gravísimo lo que él manifiesta y es muy gravísimo. Son más de 1.440 casos de violaciones a niñas que se han incrementado en Condorcanqui y esto no es broma y ellos por desconocimiento se ponen a hablar", manifestó.

La dirigente cuestionó que las autoridades emitan declaraciones sobre una situación que, según indicó, requiere atención y conocimiento de la realidad de los territorios indígenas. Su pronunciamiento se produjo en medio de la preocupación expresada por organismos internacionales y representantes de las comunidades awajún.

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Exigen justicia para las comunidades

Durante la entrevista, Pioc también cuestionó la falta de acciones nacionales frente a los casos de abuso sexual contra menores indígenas . La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún consideró necesario que el Estado garantice el acceso a la justicia en las comunidades y que las autoridades actúen de manera coordinada para atender a las víctimas.

"No sé si tendrán asesores preparados, de verdad es lamentable y nosotras desde este espacio pedimos justicia y que la justicia llegue a los territorios, a las comunidades articuladamente".

Con esta declaración, la dirigente reiteró su demanda de una respuesta estatal que permita atender la problemática en las zonas indígenas y garantizar que los casos denunciados sean investigados. La denuncia internacional anunciada por Pioc busca trasladar el reclamo de las organizaciones de mujeres awajún a instancias fuera del país.

Rosemary Pioc anunció que el Consejo de Mujeres Awajún impulsará una denuncia internacional contra el ministro de Justicia por sus declaraciones sobre los abusos a menores indígenas. La dirigente exige que las autoridades nacionales atiendan la problemática de Condorcanqui y garanticen el acceso a la justicia en las comunidades.