Loreto: Turba religiosa golpea brutalmente a hombre inocente tras "revelación divina" de abuso a menor

Una injusticia casi se cobra la vida de un hombre en el oriente peruano. En la provincia de Requena, ubicada en el departamento de Loreto, un miembro de una agrupación religiosa evangélica le comentó a los demás integrantes que había tenido una "revelación divina" en la que se le confesaba una violación a una menor de doce años.

Indignados y plenamente convencidos de la "revelación divina" que le había sido concedida a su compañero, los miembros de la agrupación religiosa marcharon furiosos a la vivienda de un trabajador de 59 años de edad que vivía por la zona, quien supuestamente había sido señalado como el agresor de la menor en el desvelamiento.

Agreden a trabajador

Tranquilo en su vivienda, el hombre, identificado como Lauro Lavinto Ricopa recibió una brutal golpiza por parte de los feligreses, quienes a medida que lo golpeaban le increpaban "sus acciones" en contra de la menor.

De acuerdo a Loreto 360 y diversas fuentes locales, Lavinto Ricopa fue golpeado en el rostro por la turba enfurecida, que incluso llegó a pegarle con una botella de vidrio y armas blancas. Según declaraciones del agredido, los evangélicos arrancaron los cables de su vivienda con la intención de electrocutarlo.

No obstante, luego de ser examinada por un equipo médico, los profesionales de salud concluyeron en que la menor no solo no había sido víctima de abuso, sino que ni siquiera presentaba signos de violencia.

Padre de la menor es arrestado

Por su parte y según informó La República, el padre de la menor, quien fue identificado como Deyvis Magipo Jiménez, de treinta años de edad, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) y será investigado por presunto intento de homicidio. El hombre participó en la golpiza y se encuentra en una comisaría de la zona mientras se realizan las investigaciones del caso.

Los familiares de Lavinto Ricopa han denunciado que, debido a la gravedad de sus lesiones, ya no puede trabajar, y temen por su salud ya que presenta uno de sus ojos con severas inflamaciones. Diversos miembros de la comunidad han mostrado su indignación por el accionar del grupo evangélico, que agredió salvajemente a un hombre con una sola "prueba": una "revelación divina".

Se espera mayor información del caso a medida que avancen las investigaciones en los próximos días, mientras los familiares del afectado reclaman justicia.