Miles de feligreses ante la imagen de la "Mamita de Chapi"

La sagrada imagen de la Virgen de Chapi congregó ayer a miles de feligreses en la Plaza de Armas de Arequipa, quienes llegaron con estampas, cuadros, pañuelos blancos, flores, rosas para tener un acercamiento con la "mamita" a través de la liturgia realizada en la Basílica de la Catedral y el recorrido procesional al aire libre.

Cerca de las 17:00 horas, las andas que sostenían la imagen de la virgen reposó sobre los hombros de los boinas rojas de la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar con la procesión desde la calle San Agustín hasta llegar a su altar en el atrio de la Catedral. Al verla, cientos de fieles derramaron lágrimas y entonaron cánticos de devoción.

"Voy a cantarle, siempre voy a adorarla. Yo siempre he sido devota de la virgen de Chapi, todos losd años voy a su santuario. La Virgen me ha concedido muchos milagros y por eso estoy acá. Lo que le he pedido me ha cumplido", dijo una creyente que aseguró haber recibido la bendición de la virgen mientras atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida.