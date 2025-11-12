Machu Picchu: Turistas que acudan a la Red de Caminos Inka podrán ir a la Llaqta

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura (MINCUL), oficializó la modificatoria al Reglamento de uso sostenible y visita turística para la conservación de la Llaqta o Ciudad Inka de Machupicchu.

Mediante la publicación de la Resolución Ministerial N.º 000306-2025-MC, fue incorporado el artículo 15-B el citado reglamento en favor de las personas que recorren la Red de Caminos Inka y que buscan continuar su trayecto hacia la Llaqta de Machu Picchu.

¿En qué beneficia a los turistas que van a la maravilla mundial?

De acuerdo con lo promulgado por el Gobierno, y la publicación del mencionado artículo, los visitantes que procedan de la Red de Caminos Inka y continúen su recorrido hacia la Llaqta de Machupicchu pueden acceder al circuito de la ruta 3-B, conforme a la capacidad de carga diaria aprobada para la Llaqta.

"Para dicho fin, en el sistema de emisión de boletos se habilita un número limitado de cupos diarios exclusivamente destinados a visitantes del Camino Inka, los cuales deben ser previamente reservados y pagados a través de las agencias autorizadas", puntualiza la resolución.

En ese sentido, el número máximo de boletos disponibles y su posterior distribución estarán consignados en un informe elaborado por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con el objetivo de no afectar la capacidad de carga total vigente y priorizar la preservación y conservación del Patrimonio Cultural de la Nación.

Venta de entradas para ingresar el Camino Inka y la Llaqta de Machupicchu empieza el 17 de noviembre

A través de un comunicado de fecha 3 de noviembre del presente, el Ministerio de Cultura informó que a partir del lunes 17 de noviembre se habilitará la reserva y el pago de boletos de ingreso a la Red de Caminos Inka y a la Llaqta de Machupicchu, con la finalidad de facilitar una mejor planificación a los visitantes nacionales y extranjeros, así como a los operadores turísticos y agencias de viaje.

#COMUNICADO 📢 | El Ministerio de Cultura, respecto al proceso de venta de boletos de ingreso 2026 para el Camino Inka y la Llaqta de Machupicchu, informa a los operadores turísticos y a la ciudadanía en general lo siguiente. pic.twitter.com/7rHZYfEVq0 — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) November 4, 2025

Cabe señalar que, las entradas para la Red de Caminos Inka estarán vinculados al circuito 3B dentro de la Llaqta de Machupicchu. Asimismo, comunicaron que vienen realizando las coordinaciones técnicas necesarias para la próxima apertura de la ruta 6 del Camino Inka,

Si bien es cierto que la entidad no ha especificado la fecha exacta para la inauguración de esta ruta, se prevé que con la apertura se permitirá diversificar los circuitos de visita y descongestionar los actualmente habilitados.

Para mayor información, la DDC Cusco indicó que están habilitadas las líneas telefónicas (084) 582030, (084) 321 5555 y desde el extranjero el +51 1 321 5555, así como los correos electrónicos: [email protected] y [email protected].