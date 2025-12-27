Cae líder criminal del Tren de Aragua en Lima Sur junto a otros extranjeros: Extorsionaban a más de 20 empresas

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En Chorrillos, la División contra Extorsión de la Dirincri logró la captura del líder criminal del Tren de Aragua en Lima Sur junto a otros extranjeros. Estos sujetos son sindicados como los responsables de atentados contra una empresa ladrillera y de transportistas.

Cae líder de Tren de Aragua en Lima Sur junto a otros extranjeros

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes vienen realizando un trabajo articulado, serían más de 20 empresas las víctimas de estos criminales.

Como se detallaba líneas arriba, esta intervención policial ha logrado detener a un cabecilla que sería parte de una facción de la organización criminal Tren de Aragua inmersa en la capital.

Estos sujetos estarían detrás de los recientes asesinatos de trabajadores de ladrillera Pirámide en Carabayllo, siendo el primero de ellos registrado el pasado 10 de noviembre y el segundo, la noche del jueves 18 de diciembre.

En diálogo exclusivo con Exitosa, el general PNP, Víctor Revoredo, brindó mayores detalles de este nuevo golpe a la delincuencia, en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao.

"Luego de los últimos atentados en agravio de una empresa conocida ladrillera. Se logra analizar la transabilidad de dinero, los días sábados eran los depósitos de las empresas. Se recaudaba entre 5 mil a 10 mil soles, se hace todo este seguimiento muy prolijo, de varios días de seguimiento y es así como se llega a esta guarida donde se logra visualizar a un sujeto que a diario le traían la comida y también otros pertrechos" sostuvo.

Cómplice del líder lo delató

Vale mencionar que quien delató al cabecilla de esta facción del Tren de Aragua fue su cómplice que es de nacionalidad venezolana. Lo que señala que a este líder criminal lo querían asesinar debido a las malas acciones que realizaba. Este sujeto estaba escondido en el cuarto piso de una vivienda y su cómplice era quien le llevaba los alimentos.