Diputado Frank Krklec interrumpe discurso del gabinete ministerial para exigir reducción de la burocracia

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El diputado de Renovación Popular, Frank Krklec, cuestionó severamente la presentación del gabinete ministerial liderado por Luis Galarreta tras señalar la falta de medidas concretas para ajustar el gasto fiscal en la administración pública. Durante su intervención en el pleno, el legislador expresó su disconformidad ante la ausencia de propuestas orientadas a fusionar ministerios.

Diputado cuestiona gasto fiscal y recortes en la burocracia estatal

En su alocución, el parlamentario centró su postura en la necesidad de aplicar una verdadera responsabilidad fiscal que empiece por optimizar la estructura del Poder Ejecutivo. Krklec lamentó que la exposición del equipo ministerial no haya contemplado un plan directo para achicar el aparato estatal ni para frenar los desembolsos en consultorías y asesorías técnicas que recargan el presupuesto público.

El representante de la bancada celestina sostuvo que cualquier intento de austeridad debe enfocar sus esfuerzos en la reducción de la burocracia ineficiente antes de plantear ajustes que impacten a los trabajadores del sector público. En esa línea, insistió en que el Gabinete Ministerial debió presentar compromisos claros sobre la fusión de carteras y la eliminación de gastos prescindibles dentro de los diferentes ministerios.

"Me parece muy incoherente que pretendamos reducir los gastos de pensionistas uniformados de maestros pero no escuchemos absolutamente ninguna palabra del Gobierno para reducir las finanzas públicas, reducir asesorías, consultorías y publicidad estatal. Me hubiera gustado escuchar más sobre ese tema en sus discursos señores ministros", señaló el diputado.

Congreso | Frank Krklec, diputado de Renovación Popular, interviene tras presentación del gabinete ministerial que preside Luis Galarreta: No escuchamos absolutamente nada para reducir las finanzas públicas, fusionar ministerios, reducir asesorías ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/nULmxUuTDR — Canal N (@canalN_) August 20, 2026

La defensa de las fuerzas armadas y el llamado a no repetir errores pasados

En otro momento de su discurso, el legislador expresó su rechazo ante las intenciones de modificar el régimen previsional de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Krklec advirtió que tocar las pensiones de las futuras generaciones de uniformados, así como los beneficios de sus viudas y huérfanos, constituye una medida injusta para quienes asumen la defensa de la soberanía y el orden interno.

El diputado recordó el contexto histórico de la lucha contra las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA para graficar el desamparo que sufrieron los agentes del orden tras culminar su servicio al país. Ante el pleno, enfatizó que el Estado no debe incurrir nuevamente en el abandono institucional de los efectivos militares y policiales bajo el pretexto de un ajuste económico.

"Ya ocurrió antes con quienes derrotaron el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA. Después de defender la república muchos fueron abandonados y perseguidos durante décadas. No cometamos nuevamente ese error colegas, responsabilidad fiscal sí, pero empecemos reduciendo la burocracia y no los derechos de quienes arriesgan la vida por el Perú", concluyó.

En ese sentido, el diputado reafirmó la postura de su bancada respecto a fiscalizar el uso de los recursos del Estado y priorizar recortes presupuestales en el aparato administrativo antes de vulnerar derechos laborales o previsionales de los ciudadanos.