Sismo en Ayacucho: IPD activa protocolos de seguridad y verifica infraestructura deportiva tras fuerte movimiento

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) informó este jueves 20 de agosto que activó sus protocolos de seguridad luego del sismo de magnitud 7,2 registrado en Ayacucho, mientras realiza verificaciones en sus sedes de la región afectada y ciudades cercanas al epicentro para conocer el estado de sus instalaciones deportivas.

IPD activa protocolos tras sismo en Ayacucho

Según el IPD, los protocolos fueron activados tanto en su sede ubicada en Ayacucho como en aquellas instalaciones situadas en ciudades cercanas al epicentro del movimiento telúrico. La institución precisó que, hasta el momento, no se han reportado personas heridas entre quienes forman parte de la comunidad deportiva.

El organismo señaló que la medida busca mantener condiciones seguras para quienes desarrollan actividades en sus instalaciones. Por ello, personal de la institución continúa realizando acciones de seguimiento en los espacios deportivos que podrían haber sido afectados por el movimiento registrado durante la jornada.

"Tras el sismo de 7.2 registrado en Ayacucho, el IPD activó los protocolos de seguridad en su sede de la región afectada y en las sedes de las ciudades cercanas al epicentro, sin reportarse hasta el momento heridos", explicó.

#IPDInforma a la comunidad deportiva que, tras el sismo ocurrido en Ayacucho, no se han reportado personas heridas en las sedes del IPD. pic.twitter.com/fnYDUNZWy3 — ipdperu (@ipdperu) August 20, 2026

El IPD también comunicó que mantiene un proceso de monitoreo sobre los escenarios e infraestructura deportiva. Esta revisión permitirá verificar el estado de los espacios administrados por la institución luego del sismo y mantener información actualizada sobre las condiciones de sus instalaciones.

Revisión de escenarios e infraestructura deportiva

De acuerdo con el pronunciamiento, las verificaciones tienen como finalidad garantizar la seguridad de deportistas, entrenadores, trabajadores y usuarios. El IPD no informó, hasta el momento, sobre daños específicos en alguno de los escenarios deportivos incluidos en el monitoreo.

La institución indicó que continuará con el seguimiento de sus instalaciones en las zonas alcanzadas por el movimiento telúrico. Esta medida forma parte de las acciones adoptadas luego del sismo registrado en Ayacucho y busca mantener vigilancia sobre los espacios destinados a las actividades deportivas.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026,13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108 km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacuchohttps://t.co/TpjDs4Ge1R — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 20, 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró el movimiento a las 13:00 hs de este jueves, con magnitud 7,2, una profundidad de 108 kilómetros y epicentro ubicado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho.

El movimiento fue registrado durante la tarde y generó acciones de monitoreo en las zonas donde se sintió. En ese contexto, el IPD mantiene activados sus protocolos de seguridad y continúa verificando sus instalaciones deportivas para contar con información sobre su estado y las condiciones para sus usuarios.