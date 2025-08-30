Motín en penal de Cajamarca: Internos tomaron como rehenes a dos agentes de seguridad, informó el INPE

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunció sobre el motín dentro del penal de Cajamarca, realizado por los internos del pabellón N° 5. Según precisaron, los reclusos tomaron a dos agentes de seguridad como rehenes; sin embargo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tomaron el control de la situación, "restaurando totalmente la calma".

¿Cómo sucedieron los hechos?

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) emitió el Comunicado N° 050-2025-INPE, en donde brindó detalles de lo ocurrido en horas de la mañana de este sábado 30 de agosto.

"Los internos realizaron el motín como medida de protesta ante una revisión ordinaria de ambientes por tenencia de objetos prohibidos, armas punzocortantes y licor (...) El INPE será inflexible ante cualquier acto de indisciplina que vulnere la seguridad y reitera su compromiso de restituir el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios", escribieron en su publicación realizada este sábado 30 de agosto.

De tal modo, se conoció que el motín por parte de reclusos del pabellón N° 5 del penal de Cajamarca. inició aproximadamente a las 10:00 am. Según informó el INPE, los internos ejecutaron este acto en símbolo de "protesta" debido a que se realizó una revisión ordinaria de ambientes.

Comunicado N° 050-2025-INPE

En tal sentido, al tomar conocimiento de lo sucedido tomaron la medida de dar aviso al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP); ello debido a que la integridad física de los agentes tomados se encontraba en peligro. Luego de ello, al mediodía, personal del INPE y de la PNP procedieron a ejecutar el encierro de dichos reclusos, generando que vuelva la "calma" en el pabellón.

Cabe mencionar que, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, dispuso que se evalúe el traslado de los internos que participaron en el motín hacia un penal de máxima seguridad.

Defensoría del Pueblo se pronuncia

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó sobre las acciones que realizaron durante su visita al establecimiento penitenciario ante dicho motín; asimismo, expresaron su rechazo ante todo acto violento. Además, hicieron un llamado a los internos, con la finalidad de que mantengan la calma.

"Ante el motín registrado en el Penal de Cajamarca, acudimos de inmediato para escuchar el pliego de reclamos de los internos y trasladar sus demandas al director del penal", escribieron en sus redes sociales.

También, señalaron que se acordó una reunión para el próximo 3 de septiembre, en donde se contará con la participación de autoridades del INPE, así como de la Fiscalía de la Nación y delegados. Según detallaron, participarán en dicho encuentro para "garantizar un diálogo que evite nuevos hechos de violencia".

De esta manera, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre el motín dentro del penal de Cajamarca, realizado por los internos del pabellón N° 5, en donde dos agentes de seguridad como rehenes.