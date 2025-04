Obreros exigen que se respete sus derechos laborales en el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo

28/04/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los obreros de la construcción del colegio Luis Alberto Sánchez paralizaron por segundo día consecutivo sus labores para que se respete sus derechos laborales, una situación que, según indican, se ha agravado por la falta de seguros, pagos atrasados y la omisión en la planilla debido a subcontratistas.

Los trabajadores señalaron que la ausencia de representantes del consorcio Lualsan y la falta de respuestas han generado un ambiente de preocupación y malestar, ya que se sienten desprotegidos ante posibles accidentes. "Nos sentimos vulnerables y olvidados, nadie nos da una solución", dijo uno de los obreros.

"No hay seguros ni beneficios"

Fidel Cejas Quispe, secretario regional del Sindicato de Construcción Civil, denunció que los obreros no cuentan con los seguros correspondientes. "Si les pasa un accidente fuera del proyecto, nadie sería responsable. Deberían tener Seguro Más Vida, CTR, Salud y Vida Ley. El Consorcio Lualsan indicó que contrató subcontratistas por ello los trabajadores no están en planilla nos cumplen con los seguros no cumplen el beneficio de escolaridad por hijos. Todos estos temas se han acumulado en este proyecto, ha pasado un año y sigue el mismo problema," expresó.

Obreros sin respuesta

Los trabajadores también exigieron la intervención de las autoridades. "Queremos una mesa de diálogo, de lo contrario marcharemos al Gobierno Regional de Tacna," advirtieron.

El consejero regional Juan Ramos Arocutipa acudió a la obra para verificar la situación, pero aún no hay una respuesta ante el pedido de que se respete sus derechos laborales por parte de la empresa. El martes llegaría el representante legal del consorcio manifestó un trabajador.

Obra Leoncio Prado

Un hecho similar se da en la obra de la Junta Vecinal Leoncio Prado. El pasado 21 de abril, el secretario regional del Sindicato de Construcción Civil, Fidel Cejas Quispe detalló que la protesta contra el Consorcio Leoncio Prado que ejecuta el mejoramiento de pistas y veredas, obra financiada por la Municipalidad Provincial de Tacna, se reportó ante el incumplimiento de las obligaciones laborales.

El reclamo fue por el retraso en el pago de sus haberes correspondientes a la última quincena y no es la primera vez que ocurre la vulneración de sus derechos y que llevó a protestas. Cejas Quispe, enunció que un obrero casi pierde un dedo cuando trabajaba de operario con un esmeril cuando no era su función y recibió una atención tardía de parte de la contratista.