Franco Navarro recibió sanción disciplinaria por altercado con Horacio Melgarejo

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La intervención de Franco Navarro y su hijo Franco Navarro Mandayo en el partido ante Alianza Lima y Cienciano, en el que buscó increpar a Horacio Melgarejo por gestos contra la hinchada blanquiazul tuvo consecuencias. La Comisión Disciplinaria de la LFPP le aplicó una sanción tanto al director deportivo y al gerente deportivo.

¿Qué sanción les impusieron?

A través de la resolución que hizo pública el periodista Kevin Pacheco, al exfutbolista de la selección peruana y entrenador le aplicaron un castigo que le impedirá estar presente en los compromisos del cuadro victoriano, mientras que en el caso de su hijo, la decisión fue más leve.

"Sancionar al señor Franco Navarro Monteiro con la prohibición de acceso a los estadios por tres fechas, sanción que deberá cumplirse durante los tres siguientes partidos oficiales que dispute el Club Alianza Lima en la Liga1 2026, independientemente de su condición de local o visitante", señala parte del punto uno.

Comisión Disciplinaria sancionó con tres fechas sin ingresar al estadio a Franco Navarro Monteiro, Director Deportivo de Alianza Lima, tras altercados con Horacio Melgarejo. Además de 6 UIT. En el caso de Franco Navarro Mandayo, grte deportivo del club blanquiazul, comisión dispuso el pago de 0.80 UIT. — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) November 10, 2026

Precisa el documento que también se le ha impuesto al directivo aliancista una multa económica que asciende a seis Unidades Impositivas Tributarias (UIT). "Por haber infringido 15, acápite 15.2, literales a) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)".

También se le impone una penalidad de 0.80 UIT a Navarro Monteiro por infringir el artículo 74, acápite 74.1, Reglamento de la Liga1 2026. En el caso de su hijo Franco Navarro Mandayo, se aplica la misma sanción, así como una advertencia y ambos quedan sujetos a lo que dispone el artículo 37 del RUD en caso de que se repita un acto similar.

¿En qué partidos no podrá estar Franco Navarro?

De acuerdo a la sanción contra el director deportivo blanquiazul, su presencia en lo que resta de la temporada está descartada. Esto debido a que al Torneo Clausura le resta una fecha (domingo ante FC Cajamarca) y luego las finales, que está por saberse si será Sport Huancayo, Sporting Cristal o Universitario.

Como se recuerda, al entrenador 'grone' Pablo Guede también lo castigaron, aunque en su caso, fue por la agresión a Hernán Barcos en el último duelo con los celestes. A él se le impuso dos jornadas de penalización, las que se cumplirán tras el duelo con los cajamarquinos.

La Comisión Disciplinaria de la LFPP impuso una sanción de tres fechas a Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, por invadir el campo del Alejandro Villanueva e increpar a Horacio Melgarejo. Por otra parte, a su hijo Fran Navarro Mendayo le impuso solo una multa económica.