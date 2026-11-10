SIS: Comisión de Salud pide soluciones por presunta falta de medicamentos y deudas con hospitales

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Seguro Integral de Salud (SIS) recibió nuevos pedidos para corregir problemas en el acceso a medicamentos y aclarar pagos pendientes a hospitales regionales. Los reclamos fueron expuestos este martes 10 de noviembre durante una sesión de la Comisión de Salud del Congreso.

Medicamentos para pacientes de salud mental y Parkinson

La discusión incluyó dificultades para registrar tratamientos prescritos en establecimientos de salud mental. La diputada Jessica Benítez señaló que, según información de hospitales psiquiátricos, la pregabalina de 75 miligramos para pacientes con ansiedad estaría registrándose con diagnóstico de epilepsia, situación que pidió corregir.

La parlamentaria también trasladó el pedido de pacientes con Parkinson para acceder a la amantadina sin tener que comprarla con dinero propio. Benítez planteó revisar el petitorio farmacológico y evaluar el financiamiento de los medicamentos requeridos para estos tratamientos.

Durante la sesión, la jefa del SIS, Zulma Anaya Chacón, explicó que los medicamentos que no están incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales deben ser evaluados por el Comité Farmacoterapéutico. Para ello, se requiere el sustento del médico que prescribe el tratamiento.

La funcionaria manifestó su disposición a coordinar visitas con los parlamentarios a establecimientos especializados en salud mental. Entre los centros mencionados estuvieron los hospitales Víctor Larco Herrera y Hermilio Valdizán, además del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi.

Los congresistas también consultaron por la cobertura de tratamientos para niños y adolescentes con trastorno del espectro autista, déficit de atención, depresión y conductas de riesgo. Anaya indicó que la cobertura de medicamentos se determina de acuerdo con las necesidades clínicas de cada paciente.

SIS debe aclarar deudas con hospitales regionales

La diputada Marleny Arminta pidió esclarecer los S/ 60 millones pendientes con el Hospital Honorio Delgado de Arequipa y consultó si el SIS puede financiar el mantenimiento de equipos médicos. En Áncash, Edgar Alvarón solicitó explicar los S/ 27 millones adeudados al Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.

🏥 En la Comisión de Salud abordamos la atención de emergencias, las compensaciones al personal en residentado y los tratamientos de salud mental. Solicité un cuarto intermedio para recibir opiniones del MINSA y MEF sobre el presupuesto. Fue aprobado. https://t.co/AEgsos5e1B — Milagros Takayama (@milytakayama) November 10, 2026

Al respecto, la jefa del SIS, Zulma Anaya, indicó que ambos montos deben pasar por un proceso de conciliación. También explicó que el seguro financia medicamentos, insumos y dispositivos médicos, pero no cubre infraestructura, compra ni mantenimiento de equipos hospitalarios.

Durante la sesión, los congresistas también consultaron sobre los reembolsos a establecimientos privados y mixtos, así como el financiamiento de medicamentos no reconocidos por el SIS. Entre los pedidos figuran mejorar el acceso a tratamientos y revisar los pagos pendientes a hospitales regionales.