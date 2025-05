Papa León XIV: Fotógrafo peruano revela la cámara que le regaló Rober Prevost en Trujillo

El fotógrafo trujillano Jorge Montoro narró a Exitosa Noticias su anécdota con Robert Prevost cuando era sacerdote en la "Ciudad de la Eterna Primavera". El hoy sumo pontífice le obsequió un inolvidable recuerdo durante su estadía en nuestro país.

La relación del ahora papa León XIV con el Perú es inquebrantable. En su primer discurso desde el Vaticano, recordó a sus fieles chiclayanos y en especial a la Diócesis de la ciudad ubicada en Lambayeque.

En entrevista con nuestro medio, Jorge Montoro contó que Robert Prevost le regaló una cámara fotográfica para que pueda seguir inmortalizando momentos en Trujillo, gesto que perdurará para siempre en el fotógrafo oriundo del norte del Perú.

En ese sentido, recuerda que el papa número 267 de la historia le hizo entrega del aparato en la Parroquia Santa Casia, recinto católico que el mismo Prevost fundó para inculcar la fe en Dios en todos los trujillanos.

"Lo que pasa es que yo siempre iba a todas las misas que oficiaba en todos sitios, lo saludaba, le pasaba la voz, 'hola coco' me decía, porque él conoce a mi mamá (...). Un día cuando termina su misa, me ve allí y me dice: 'esto es para ti', yo me sorprendí, 'gracias, padre', le dije", nos comentó.