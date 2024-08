Paro en Huanta: Pobladores bloquean carreteras de acceso a la ciudad en rechazo a actividad minera

06/08/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ciudadanos organizados de Huanta, en colaboración con la población local, acatan por segundo día consecutivo un paro indefinido en la referida ciudad de Ayacucho. La medida exige el cese de toda actividad minera en la región ante denuncias por contaminación de su principal fuente de agua.

Exigen cese total de actividad minera

Según se ha dado a conocer, los pobladores de Huanta exigen la salida de las empresas mineras, ubicadas en la zona alta de la provincia, ya que estarían contaminando la cuenca de Razuhuillca, que sirve como principal suministro de agua.

Como protestas, las carreteras de ingreso a Huanta han sido bloqueadas con árboles y piedras, y los mercados y centros comerciales de la ciudad se encuentran cerrados. Mientras tanto, los manifestantes recorren las calles lanzando arengas como "Agua sí, mina no".

En conversación con un medio local, uno de los dirigentes de la manifestación criticó al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por encontrarse presente en la ceremonia por el Bicentenario de la Batalla de Junín, pero estar ausent

"Nuestro pedido es justo. El pueblo de Huanta está exigiendo la reivindicación de nuestra cuenca Razuhuillca (...) Hasta cuándo el pueblo estará oprimido, por qué el gobernador regional se encuentra en la Pampa de Junín; por qué no busca los puentes de diálogo, mientras el pueblo está acá luchando", mencionó el dirigente.

La respuesta del gobernador de Ayacucho

Como respuesta a esta situación, el gobierno regional de Ayacucho emitió un comunicado exhortando a la población a tener paciencia y asegurando que se encuentran trabajando en solucionar sus demandas.

En detalle, indican haber pedido el cierre de las empresas mineras Comunidad Americana FTH S.A.C. y la de Richard Figueroa Auccatoma, mismas que han obstaculizado la labor de fiscalización de la Dirección Regional de Energía y Minas.

Asimismo, se anunció la firma de un convenio entre el gobierno regional y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para proteger la cabecera de la cuenca de las consecuencias de las actividades mineras.

A pesar de estas promesas, la población asegura "no creerle" a Oscorima, puesto que ya habría tenido más de dos semanas para atender el tema y aún no hace nada concreto. En ese sentido, se mantienen firme en la prohibición total de cualquier actividad extractiva y no solo el cierre de dos compañías mineras.