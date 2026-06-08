Pataz: Comando Unificado detiene a 26 presuntos miembros de la organización criminal "La Nueva Alianza con diversos armamentos

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un nuevo operativo contra la minería informal, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó el operativo "Centinela de Hierro", en la región La Libertad.

El accionar en conjunto se llevó a cabo en el marco de la ampliación del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno, a través del Decreto Supremo N.º 084-2026-PCM, el cual tiene vigencia desde el 5 de junio al 5 de agosto del presente año.

Doble golpe contra este peligroso flagelo

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa, la primera intervención se ejecutó a las 5:00 a. m. del sábado 6 de junio, al interior de una vivienda ubicada en la parte baja de La Porfía, lugar donde permanecían escondidos presuntos miembros de la organización criminal "La Nueva Alianza".

Tras un rápido accionar de inteligencia, las fuerzas del orden lograron la detención de 17 personas, y entre lo incautado destaca lo siguiente: dos fusiles AKM calibre 7.62, dos fusiles R15, una pistola con cargadores abastecidos, además de miles de municiones de distintos calibres, cacerinas y chalecos.

Del mismo modo, a las 3:30 p. m. del día en referencia se llevó a cabo la segunda operación, tras detectar el ingreso de sujetos armados a bordo de una camioneta por la garita de la carretera Pueblo Nuevo-Yalen, con destino una vivienda rústica cerca de la bocamina de Camilo Villalva.

Durante esta segunda acción, los sujetos intentaron huir al ver la presencia de un dron de vigilancia; no obstante, fueron capturados gracias al cerco perimétrico que formó el personal militar-policial.

El resultado del operativo fue la detención de nueve personas presuntamente vinculadas a la organización criminal "La Nueva Alianza", así como la incautación de dos fusiles tipo AR-15 y una subametralladora Mini Uzi modificada, junto a armamento y municiones de diverso calibre.

1/3 Seguimos cerrando espacios a la criminalidad organizada 💪



En acciones consecutivas ejecutadas en el sector La Porfía, el Comando Unificado Pataz logró la detención de 26 personas presuntamente vinculadas a la organización criminal "La Nueva Alianza". pic.twitter.com/iGQq7gVwmB — Mindef Perú (@MindefPeru) June 8, 2026

Continúan las restricciones en Pataz

Durante la duración del estado de emergencia se sigue suspendiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

Tal como ha venido ocurriendo con los anteriores dispositivos promulgados por el Ejecutivo, la inmovilización social obligatoria ( toque de queda ) continuará aplicándose en el distrito de Pataz desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., desde el viernes 5 de junio.

No obstante, el personal que presta servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas, quedan exentos de la medida.

También, se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos. Del mismo modo, se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención.

Sobre la última intervención en La Libertad, el Comando Unificado Pataz reafirmó su compromiso de combatir la minería ilegal y los delitos conexos, así como de garantizar la seguridad, la paz y la legalidad en beneficio de la población patacina.