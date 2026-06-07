Trujillo: Detienen a sujeto armado en las inmediaciones de local de votación

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En un operativo durante la segunda vuelta electoral en Trujillo, la Policía Nacional del Perú logró la detención de un sujeto armado en los exteriores de la institución educativa Alexander Graham Bell. El hecho generó gran alarma y preocupación entre los ciudadanos que acudían hoy a sufragar.

Detalles del operativo policial

El intervenido fue sorprendido mientras transitaba por la cuadra ocho del jirón Independencia, a pocos metros del centro de estudios. El individuo, quien vestía ropa casual, portaba una pistola despertando una rápida y tensa alerta entre los electores presentes.

Tras reportarse la presencia del hombre armado, los agentes del orden procedieron a reducirlo de manera inmediata para evitar cualquier peligro. La acción permitió asegurar que el proceso de votación siga con total normalidad, mientras el sospechoso era trasladado hacia la comisaría del sector.

El agentes que patrullaban los alrededores del centro de votación actuaron con rapidez ante el aviso. Los efectivos cerraron el paso al individuo para evitar incidentes mayores. Esta rápida intervención fue fundamental para que la calma regresara prontamente a los votantes que formaban filas en el exterior.

Contexto de la jornada electoral

La policía inició con las diligencias correspondientes para determinar la identidad del detenido y si cuenta con licencia vigente para portar armas. Asimismo, se busca determinar si el intervenido cuenta con algún tipo de requisitoria pendiente ante las autoridades judiciales.

Este hecho se da en una jornada electoral marcada por una alta vigilancia. La presencia policial se ha intensificado en los locales de votación para prevenir cualquier acción delictiva que pueda afectar la seguridad y confianza de los ciudadanos peruanos participantes.

Por ello, la PNP ha mantenido operativos constantes en toda la región. El objetivo principal es garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su deber cívico sin miedo. La seguridad ha sido reforzada en los centros de votación más concurridos para evitar posibles actos violentos.

Las autoridades electorales también han exhortado a la ciudadanía a mantener la calma y seguir las indicaciones del personal a cargo. Cualquier actividad sospechosa debe reportarse de inmediato a los agentes. El orden público es esencial para el buen funcionamiento de esta segunda vuelta electoral nacional.

La rápida detención del sujeto armado en Trujillo, cerca al local de votación Alexander Graham Bell, reafirma el compromiso de las fuerzas policiales para garantizar el orden en estas elecciones. Las investigaciones continúan para asegurar que este hecho no altere el desarrollo del proceso electoral.