Piura: Cuerpo sin vida de un vigilante de embarcación fue encontrado flotando en la bahía de Paita

En la tarde del último sábado 31 de enero, un grupo de pescadores dio con un hallazgo que los sorprendió. En la bahía de Paita encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que se dedicaba al oficio de vigilante de una embarcación, flotando sin vida, por lo que tuvieron que dar aviso a las autoridades para que lo recojan.

Había estado ofreciendo su servicio

De manera preliminar, se ha identificado a la víctima mortal como Alejandro Ernesto Chero Chunga, de 62 años. El sexagenario habría estado prestando sus servicios a un navío denominado 'El Paraíso de Jesús' antes de que desapareciera y sea encontrado por trabajadores del rubro pesquero.

Una vez que el cuerpo fue recuperado del mar, se iniciaron las diligencias y el cadáver fue trasladado hasta la morgue del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita para la necropsia de ley. Esto se realizó con la presencia del fiscal de turno y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Vigilante de embarcación fue encontrado sin vida en Paita.

Compañeros de trabajo y familiares han pedido a las autoridades que inicien la investigación para determinar las causas de su muerte. Hasta el momento no se ha confirmado si se dio por un accidente, un acto delictivo o de forma natural, lo que tendrá que ser esclarecido con los análisis forenses.

Se ha podido conocer que la embarcación 'Paraíso de Jesús' tenía la matrícula PT-71055-CM y es propiedad del empresario Wilmer Álvarez Sánchez, natural de La Islilla. Pese a que el cuerpo no presentaba signos que evidencien haber sufrido violencia, las autoridades no han descartado ninguna hipótesis.

Crimen reciente en Paita

Esta semana las calles de Paita se tiñeron de sangre luego de que se registrara un homicidio en el asentamiento humano 29 de Diciembre. Dos presuntos sicarios acabaron con la vida de un ciudadano identificado como José Candelario Navarro Fernández, apodado 'Chato Canducho'.

Aparentemente, el ataque ocurrió mientras le hombre caminaba por una vía que conecta con el balneario de Yacila y fue interceptado por desconocidos a bordo de una mototaxi de color negra. Al identificar a su objetivo abrieron fuego en reiteradas ocasiones, acabando con su vida casi de inmediato.

