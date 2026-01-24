Universitario de Deportes lanza inesperado mensaje de la mano de Álex Valera: "La violencia no nos representa"

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de la previa de la Noche Crema 2026, Universitario de Deportes lanzó un video en redes sociales con Álex Valera como protagonista, transmitiendo un mensaje que ha generado comentarios positivos entre los hinchas. El club crema apuesta por la convivencia y el respeto, recordando que la pasión por el fútbol no debe mezclarse con la violencia.

Álex Valera dice no a la violencia

El delantero crema tomó la palabra en un video difundido por Universitario: "En la cancha se pelea cada balón, pero en la calle el verdadero triunfo es el respeto. La violencia no nos representa. Cuidémonos entre todos. Juguemos este partido en paz", expresó Álex Valera, dejando en claro que la violencia no tiene cabida en el fútbol peruano.

El mensaje siguió con un llamado a la responsabilidad de los hinchas: "Tú das el ejemplo, que la violencia no mate al fútbol. Vivamos nuestra pasión con responsabilidad. Hoy dejamos la garganta en las tribunas ¡Que sea una gran noche de fútbol!", recalcando la importancia de disfrutar el deporte de manera sana y colectiva.

Cronograma de la Noche Crema 2026

La presentación del primer equipo crema será este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental, con un cronograma cargado de actividades. Desde las 5:00 p.m., los fanáticos podrán acceder a activaciones, patio de comidas y la música de un DJ que amenizará la espera.

A las 6:00 p.m. comenzará la presentación de las disciplinas polideportivas, seguida del espectáculo de drones y luces a las 7:00 p.m., y el show central de la banda argentina Los Caligaris a las 7:20 p.m.

La presentación oficial del plantel está programada para las 7:40 p.m., mientras que el amistoso frente a la U de Chile iniciará a las 8:45 p.m., con el regreso de Los Caligaris en el entretiempo.

Entradas y posibles alineaciones

Los últimos boletos para disfrutar la Noche Crema están disponibles en Ticketmaster, con precios que van desde 180 soles en occidente lateral hasta 2.000 soles en Experiencia Crema.

Respecto al equipo titular, Javier Rabanal alinearía a: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Álex Valera.

Por su parte, U. de Chile podría formar con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Octavio Rivero.

Con esta iniciativa, Universitario de Deportes y Álex Valera buscan fomentar el respeto y la unidad entre sus hinchas, dejando claro que la violencia no representa los valores del club crema.