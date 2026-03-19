Alejandra Baigorria hace INESPERADO anuncio tras ampay de Said Palao en Argentina

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria realizó un inesperado anuncio tras la polémica por las imágenes comprometedoras donde se ve a su esposo Said Palao bailando junto a otras mujeres en Argentina. ¿Perdonará al chico reality?

Alejandra Baigorria y su anuncio tras escándalo de Said Palao

El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentra en el 'ojo de la tormenta'. Tras las imágenes de 'Magaly TV: La Firme', donde se ve al popular 'Samurái' disfrutando de una tarde junto a un grupo de mujeres en un yate en Argentina, acompañado de Mario Irivarren y Patricio Parodi, muchos de sus seguidores se preguntaron si su esposa perdonaría su accionar.

En medio de la polémica, la exintegrante de 'EEG' no pudo evitar ser abordada por la prensa para saber si pasaría por alto la fiesta que tuvo Said Palao en el extranjero. En aquel momento, Alejandra aseguró que vería bien las imágenes del ampay antes de tomar una decisión, manteniendo a la expectativa sobre qué pasaría con su relación.

Es así que horas más tarde, el día miércoles 18 de marzo, sorprendió en sus redes sociales con un inesperado anuncio. ¿Seguiría el mismo camino que Onelia Molina y Mario Irivarren de dar por concluida su historia de amor?

Video de Alejandra Baigorria en redes tras ampay

La 'Gringa de Gamarra' se lució primero como una mujer empoderada, ya que, pese al escándalo en su relación, no dudó en seguir con sus compromisos y asistir a una charla de motivación, dejando en claro que está enfocada en sus proyectos y emprendimientos.

Tras compartir un mensaje de fortaleza y superación personal, Alejandra Baigorria aprovechó su cuenta de Instagram para dar a conocer a sus seguidores que tenía muchas cosas importantes que decir, por lo que los invitó a que se unieran a su nuevo canal de WhatsApp, donde haría grandes revelaciones.

"Tengo muchas cosas importantes que decirles y por eso estoy abriendo mi canal de WhatsApp de difusión; te puedes unir gratuitamente. Así que corran porque se vienen unos anuncios de cosas que van a pasar, que voy a contar, importantes", se le escuchó decir en el video subido en sus historias.

¿Qué dijo sobre las nuevas imágenes del ampay de Said?

Pero no todo quedó ahí, ya que Alejandra Baigorria soltó un video en sus redes donde se la ve ingresando a una casa junto a su hermano Sergio. El material audiovisual lleva la siguiente descripción: "Muy pronto... algo llegará para cambiar la vida de muchos. ¿Estás listo?", para seguidamente asegurar que es solo el inicio de lo que tiene preparado por "agarra$ tu gringa".

Cabe resaltar que hasta el momento no brinda declaraciones relacionadas con el ampay de Said en Argentina, donde no solo disfrutó de una tarde en un yate, sino que continuó la fiesta hasta el amanecer en un lujoso Airbnb con nuevas chicas.

Alejandra Baigorria, en medio de la polémica tras el ampay de Said Palao en Argentina, anunció en sus redes que tenía muchas cosas por decir e invitaba a sus seguidores a seguirla en su canal de WhatsApp, dejando en vilo a muchos sobre si decidió terminar o seguir con su matrimonio.