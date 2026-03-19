Guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue HOSPITALIZADO en Buenos Aires: ¿Qué le pasó?

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Stevie Young, guitarrista de AC/DC desde 2014, acaba de ser hospitalizado en Buenos Aires, pero aún se espera que actúe en los conciertos que el grupo tiene programado la próxima semana.

Young, de 69 años, fue ingresado al centro médico a pocos días del primer recital de AC/DC como parte de la gira "Power Up Tour", programado para el próximo lunes.

"Al llegar a Buenos Aires, Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes", señalaron en un comunicado

AC/DC tiene programado actuar en Buenos Aires los días 23, 27 y 31 de marzo como parte de su gira internacional Power Up. La banda tocó su último concierto hace unos días en Santiago de Chile.

¿Quién es Stevie Young?

Stevie Young nació el 11 de diciembre de 1956 en Glasgow, Escocia. Es hijo de Steven Young y sobrino de Angus Young y Malcolm Young, fundadores de AC/DC.

Su trayectoria comenzó a fines de los años setenta, con pequeñas bandas como The Stabbers, Prowler y Tantrum, originadas en la ciudad escocesa de Hawick. En 1980, fundó Starfighters, agrupación que fue seleccionada como telonera durante la gira de presentación de Back In Black en el Reino Unido. El grupo grabó dos discos bajo el sello Jive Records pero se disolvió en 1983.

En 1988, Stevie Young reemplazó temporalmente a Malcolm Young durante la gira Blow Up Your Video en Norteamérica, mientras su tío se apartaba para recibir tratamiento médico. Muchos seguidores no notaron la diferencia en el escenario debido al parecido físico y musical entre ambos guitarristas.

Su llegada a AC/DC

Después de ese ciclo, Young impulsó proyectos como Little Big Horn y participó en bandas como Uprising, Hellsarockin y Blue Murda. La oportunidad de convertirse en miembro estable llegó en 2014, cuando la salud de Malcolm se deterioró y Stevie asumió el puesto de manera definitiva. Desde entonces, estuvo presente tanto en grabaciones como en giras internacionales junto a AC/DC.

¿Cuál es el estado del guitarrista?

"Stevie se encuentra bien y de buen ánimo...Esperando con entusiasmo subirse el escenario el lunes", indicaron los voceros.

AC/DC tiene previsto tres conciertos en el estadio Monumental de Buenos Aires el 23, 27 y 31 de marzo, con entradas agotadas. La última vez que habían tocado en Argentina fue en 2009.