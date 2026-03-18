Detonan dinamita en minimarket del centro histórico de Trujillo cerca de dos colegios

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La inseguridad volvió a golpear el corazón de Trujillo. Alrededor de las 6:30 de la mañana, sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en el portón de un minimarket ubicado en la intersección de la avenida España con el jirón Bolívar, una de las zonas más concurridas del centro histórico y muy cerca de dos colegios.

El hecho generó alarma entre vecinos y transeúntes que a esa hora se dirigían a sus actividades cotidianas. El establecimiento identificado como "H&M Kefa" sufrió daños materiales en su acceso principal.

La ola expansiva dobló una de las esquinas del portón metálico y dejó marcas visibles en la fachada. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales, pese a la afluencia de público en la zona a esa hora de la mañana.

No descartan extorsión

La Policía Nacional confirmó que el explosivo utilizado fue dinamita y que el hecho no descarta vínculos con amenazas y extorsión, modalidad que se ha vuelto cada vez más recurrente en la región.

Personal de la Dirincri llegó al lugar para realizar las primeras diligencias, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad instaladas en la puerta del local. Dichos registros habrían captado el momento del atentado y podrían ser clave para identificar a los responsables.

De acuerdo con corresponsales locales, tras las diligencias iniciales no se dispuso mayor resguardo policial en la zona, lo que generó preocupación entre vecinos y comerciantes. La ausencia de patrullaje posterior fue criticada por la población, que exige mayor presencia de las fuerzas del orden en puntos estratégicos del centro histórico.

Reiteración de atentados

Este ataque se convierte en el segundo atentado con explosivos en Trujillo en las últimas 72 horas, luego de que un restaurante en la urbanización Santa María también fuera blanco de un atentado presuntamente vinculado a extorsión. La reiteración de estos hechos evidencia el nivel de violencia que enfrenta la ciudad y la urgencia de reforzar las medidas de seguridad.

La detonación de dinamita en pleno centro histórico de Trujillo, cerca de instituciones educativas y en una zona de alta concurrencia, refleja la gravedad de la crisis de inseguridad que atraviesa la región.

Mientras la Policía avanza en las investigaciones, la población espera urgentemente respuestas rápidas y contundentes que permitan frenar la ola de extorsiones y atentados que se han convertido en una amenaza cotidiana para comerciantes y vecinos de Trujillo.