Delegación de Tacna viajará a Lima para expresar su rechazo del traslado de reos al penal de Challapalca

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presidente del Frente Regional de Defensa de Tacna, Dante Morales Cabrera, anunció que este jueves se llevará a cabo una reunión en Lima para abordar la situación del penal de Challapalca. La cita está programada para las 15:00 horas en el Palacio de Gobierno y contará con la participación del alcalde de Tarata, el presidente de la AJU ZOTAC, representantes del Colegio de Arquitectos y del Consejo Regional de Decanos (Conrede), entre otros dirigentes.

Morales explicó que, originalmente, la intención era realizar el encuentro en Tacna. Sin embargo, debido a la coyuntura política nacional, la reunión fue trasladada a la capital. "Inicialmente nosotros hemos planteado eso, pero dada la coyuntura política, acuérdense que el 18 de marzo en el Congreso van a dar el voto de confianza al nuevo gabinete, y si no lo dan, bueno, por eso tenemos que hablar con la cabeza", detalló el dirigente.

El principal objetivo de la reunión es expresar el rechazo de la población de Tacna al traslado de 98 internos al penal de Challapalca. Morales enfatizó que esperan que el Gobierno atienda el reclamo de la población local. "Por supuesto, nosotros esperamos que el Gobierno escuche nuestro reclamo de Tacna. Ya desde hace dos años venimos manifestándonos y esto perjudica directamente a nuestra comunidad", sostuvo.

Reunión clave en Lima

Morales precisó quiénes participarán del encuentro.

"Van a participar el Colegio de Arquitectos, a través de Carlos Chalco Aguilar, Conrede será representado por Marisol Mayta, el alcalde de Tarata, Kenny Menendez Copaja entre otros. Todavía estamos inscribiendo algunos más, pero esa es la base principal", indicó.

Sobre el cambio de sede de Tacna a Lima, Morales aclaró que fue una decisión estratégica. "Dada las circunstancias, ellos han decidido aceptarnos allá. Lo importante es el diálogo y los puntos que están planteados", afirmó.

Participación de autoridades

El Frente de Defensa de Tacna ha invitado a otras autoridades locales a sumarse al encuentro, aunque Morales indicó que la comitiva principal estará formada por miembros del Frente Regional de Defensa. "No, en absoluto, nosotros estamos invitando a que puedan participar, y lo importante es que se haya presentado la autoridad", precisó.

La medida se produce tras múltiples manifestaciones de la población de Tacna, que ya había protestado en dos ocasiones contra el penal de Challapalca. Morales reiteró que buscan evitar que los internos sean trasladados a la región, por los impactos sociales y de seguridad que esto genera.

Expectativas y diálogo

Morales destacó que esperan resultados concretos de esta mesa de diálogo.

"Tratar temas puntuales que el Gobierno acepte, en este caso, el traslado de 98 reos que han enviado a Challapalca. Debe saber que esto perjudica a la población de Tacna", subrayó.

La reunión de este jueves en Lima se perfila como un momento relevante para la gestión del penal de Challapalca, donde el diálogo entre autoridades locales y el Gobierno central será determinante. Tanto Morales como otros dirigentes esperan que la voz de Tacna sea escuchada y que se tomen decisiones que beneficien a la comunidad.