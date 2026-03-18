Alejandra Baigorria sorprende con IMPENSADA publicación tras ampay de Said Palao con mujeres en yate

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao en 'la cuerda floja'. La 'Gringa de Gamarra' sorprende con inesperada publicación en redes sociales tras imágenes de su esposo con varias mujeres durante una fiesta en yate en Argentina.

¿Perdonará a Said? Alejandra Baigorria tras ampay

Alejandra Baigorria no estaría atravesando el mejor momento en su matrimonio con Said Palao a casi un año de darse el 'sí' en el altar (se casaron en abril del 2025). Pues bien, en la noche del martes 17 de marzo, el programa 'Magaly TV: La Firme' lanzó imágenes comprometedoras del chico reality y participante de 'Esto es Guerra' en una fiesta celebrada el último fin de semana.

En la escena que se habría registrado en el llamado Delta del Tigre, en Buenos Aires, Argentina, se ve a su esposo sin polo, acompañado de dos jóvenes, mientras que su amigo Mario Irivarren, aparentemente, le da 'un piquito' a una de las sensuales chicas que iban a bordo del yate donde estaban bailando y tomando, antes de lanzarse a nadar.

Al ver esas imágenes donde se ve a Mario y Said disfrutando como "solteros", Onelia Molina decidió borrar las fotos que tenía al lado de la popular 'Calavera Coqueta' y anunciar el fin de su relación, mientras que Alejandra Baigorria, quien, como se recuerda, defendió en más de una ocasión 'a capa y espada' su romance con el popular 'Samurái', sorprendió a sus seguidores con una inesperada publicación en sus redes sociales.

'Ale' Baigorria lanza inesperada publicación

Muchos se preguntan cómo estará Alejandra Baigorria tras ver a Said Palao agarrándole la cintura y bailando con otras mujeres en un yate, visiblemente "muy cercano y cariñoso" mientras ella está lejos. Pues bien, la exchica reality no dudó en lanzar un impensado video.

A través de su historia en Instagram, la 'Gringa de Gamarra' demostró que, pese a esta polémica situación, se mantiene enfocada en sus proyectos y emprendimientos, ya que en un video se la ve promocionando su marca de productos de belleza. Pero no todo queda ahí, ya que Alejandra utilizó su red social para compartir fotografías suyas disfrutando de Punta Cana.

Hasta el momento, ni ella ni su esposo Said Palao se han pronunciado sobre las comprometedoras imágenes, lo que deja en la expectativa a sus seguidores sobre si la empresaria perdonará a su esposo o dará por concluida su relación.

Alejandra Baigorria en medio de polémicas imágenes de Said Palao en Argentina.

Alejandra Baigorria y Said Palao pensaban en ser padres

Recordemos que Alejandra Baigorria reveló hace unos días que estaba planeando tener un bebé con Said Palao e incluso se animó a compartir imágenes de su visita a una clínica de fertilidad para ver que todo marche en el camino correcto para cumplir su sueño de ser madre.

Sin embargo, con estas nuevas imágenes de 'Magaly TV: La Firme' se mantiene en vilo si estos planes permanecerán o cambiarán conforme pasen las horas. Pues bien, Said Palao fue captado durante una fiesta en un yate en Argentina rodeado de otras mujeres y "cariñoso". Tras ello, Alejandra Baigorria lanzó una inesperada publicación en redes.